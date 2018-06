Rugbistul Florin Vlaicu a semnat cu CSM București

“Tigrii” au ambiții mari și au început deja să lucreze la campania de achiziții, iar primul transfer făcut la echipa lui Eugen Apjok este o adevărata lovitură, atât sportiv, cât și la capitolul imagine!

Clubul din Capitală l-a adus pe Florin Vlaicu, de la Steaua, echipa care le-a suflat ” tigrilor” medalia de bronz în campionatul trecut.

În vârstă de 32 de ani, el e primul rugbyst român care a depășit 100 de selecții la echipa națională și care se află în topul celor mai buni 10 sportivi la nivel mondial din punct de vedere al punctelor marcate în carieră.

Vlaicu s-a alăturat echipei CSM după aproape doi ani de la despărțirea de club și are ambiții mari: nu concepe să nu ia titlul în sezonul viitor. “Sunt bucuros că m-am întors, am revenit acasă și toate gândurile sunt să facem un sezon bun, să o luăm pas cu pas și să câștigăm campionatul. Nu mai am mult de jucat și mi-aș dori să termin într-un fel frumos. Am revenit la CSM pentru că m-a încântat proiectul. Știu că anul acesta nu au avut rezultatul pe care și-l doreau și sperăm ca în sezonul viitor să terminăm sus. Este un drum lung, dar tot ce ne dorim e ca noi să avem medaliile de campioni” – Florin Vlaicu, rugbyst CSM București.

Vlaicu spune că nu-i va fi deloc greu să se acomodeze cu noii săi coechipieri, având în vedere ca a fost sau este coleg cu mulți dintre ei la echipa națională. “Eu îi cunosc pe ei, ei pe mine și sper să facem treaba bună împreună. Sunt pregătit pentru orice, de aceea am acceptat și această provocare. Sunt tigru din nou și o voi demonstra pe parcursul sezonului” – Florin Vlaicu, rugbyst CSM București.

