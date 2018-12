Scandal de proporții în tenis. ”De azi, odată cu sentința DEFINITIVĂ a Curții de Apel București, numitul Cosac și acoliții lui nu mai au nici un drept de reprezentare a FR Tenis”

Se știe că, din pricina problemor întâmpinate în instanță, FR Tenis nu primește, momentan, finanțare de la Buget, prin MTS. Vecerdea a deschis în instanță mai multe acțiuni, pe care 'Libertatea' le-a urmărit pas cu pas, pentru o corectă informare.

Citește și:

EXCLUSIV / Federația Română de Tenis, sub asediul instanțelor de judecată. Cea mai importantă federație din România, tot fără finanțare

În comunicatul pe care îl prezentăm mai jos, Vecerdea îl numește pe Cosac 'partenerul de tenis al infractorului Dragnea'. Se știe că Vecerdea este finul lui Klaus Iohannis, adversarul politic al președintelui PSD.



Comunicat – Scrisoare deschisa!

Domnule Ministru al Tineretului si Sportului.

Partenerul de tenis al infractorului Dragnea care v-a girat pentru functia de Ministru, stapaneste fara nici o legitimitate terenurile aflate in proprietatea publica a Statului Roman pe numele Ministerului pe care il conduceti!!!

Este vorba despre Centrul National de Tenis, pe care niste indivizi in frunte cu acest partener de tenis al infractorului Dragnea, certati cu ministerul pe care il conduceti, cu un contract de finantare suspendat, il exploateaza si fac venituri importante pe care le folosesc dupa bunul plac fara nici o raspundere, sub obladuirea incredibil de permisiva a unui Minister incapabil sa aplice legea si chiar cu ingaduinta unor functionari corupti pana in maduva oaselor.

Astazi, Curtea de Apel Bucuresti a decis prin Hotarare Judecatoreasca DEFINITIVA ca acest individ asa numit Cosac George cu gasca lui (Marcu Adi, Itu Razvan, Stanica Marin si Tecsor Alina) reprezinta ILEGAL Federatia Romana de Tenis, iar mandatele lor la conducerea autoritatii publice – Federatia Romana de Tenis au fost depuse prin incalcarea legii pentru inscrierea in Registrul Federatiilor de la Tribunalul Bucuresti.

Sentinta este DEFINITIVA!

Ca atare, domnule Ministru va notific si totodata somez pe aceasta cale, sa luati masuri urgente pentru a fi aparate interesele publice precum si fondurile si resursele publice.

De asemenea va notific si pe aceasta cale, daca era nevoie, ca acesti indivizi mai sus numiti exploateaza cu incasari insemnate si fara sa dea nici o socoteala in fata Ministerului pe care il conduceti, insemnele si simbolurile nationale si mai ales evenimentele echipelor Nationale si Olimpice ale Romaniei, desi aceasta exploatare ar fi trebuit si trebuie in continuare sa primeasca avizul si autorizatia Ministerului, conform legii de care functionarii MTS nu tin seama, mai mult chiar facand front comun cu indivizii mai sus numiti, beneficiari ai acestei situatii.

Astfel va atrag atentia ca inclusiv lipsa unui raspuns din partea dvs, dar mai ales lipsa unei actiuni obligatorii pentru restabilirea ordinii intr-o autoritate publica centrala (conform unei decizii definitive a ICCJ!!!) atrage raspunderea chiar si penala pentru faptele dumneavoastra.

Exista deja pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, mai multe cauze civile deocamdata, in care MTS este implicat direct in acest sens.

Fac acest apel public, in primul rand pentru a atrage atentia asupra derapajelor incredibile constatate in functionarea si a altor Federatii Sportive Nationale importante, incepand cu FR Fotbal, dar mai ales a abaterilor functionarilor publici angajati ai Ministerului!

Am fost supus unor presiuni inimaginabile chiar in fata instantelor de judecata, de catre asa zisi aparatori ai dreptatii, avocatii paratei FR Tenis, avocati ai societatii de avocatura Tuca & Zbarcea (sotia asociatului Tuca Florentin este judecatoare la ICCJ si are trecute pe declaratia de avere zeci de mii de Euro din contracte de asistenta juridica chiar cu firma sotului ei)!

Tot pe cale publica va aduc la cunostinta despre actiunile pe care le consider nelegale ale Secretarului General al MTS, Rujan Ion Cristinel.

Iata cele doua aspecte de incalcare a legii a Secretarului General, Rujan.

1) Prin semnarea cererii de retragere din dosarul in care MTS, in calitate de reclamant, solicita anularea hotararii Adunarii Generale a FR Tenis, desi a fost depusa de MTS pentru apararea intereselor publice, a intereselor MTS si in apararea legii sportului si chiar pentru apararea derapajelor constatate prin procese verbale si Raporturi ale Comisiilor de control semnate de Ministru!!! Fapt extrem de grav care se poate incadra cu usurinta in incalcarile prevederilor codului penal!

2) Acest Secretar General, in calitatea de inalt functionar public tocmai isi angajeaza sotia, Rujan Alina Teodora intr-o functie publica aflata intr-o directie subordonata chiar lui, acest Secretar General fara scrupule, incalcand in mod grav legea 161/2003 privind transparenta in exercitarea demnitatilor publice si prevenirea si sanctionarea coruptiei, mai precis Art 95, care instituie interzicerea raporturilor ierarhice directe in cazul in care functionarii publici in cauza sunt soti sau rude de gradul 1!

Domnule Ministru, acesta este Ministerul pe care l-ati primit de pastorit din partea infractorului Dragnea, acestia sunt oamenii pe care ii aveti de condus, iar acest Cosac George un viitor pretendent la titlul de infractor, este aparat de aceste actiuni ale Ministerului pe care il conduceti! Acest Cosac George nu este nimeni altul decat partenerul de tenis al infractorului Dragnea, cu care a jucat nenumarate partide de tenis chiar pe terenul special amenajat pe proprietatea din Teleorman, aspect de necondamnat daca aceasta relatie nu ar fi dus catre situatia actuala de nelegalitate din FR Tenis.

Va sesizez public pe aceasta cale sa actionati de indata pentru a stopa aceste faradelegi ale numitului Cosac. Orice lipsa de reactie imediata din partea dumneavoastra si orice actiune prin care i se permite in continuare lui Cosac si acolitilor lui, sa ia orice decizie pe proprietatea publica a MTS de la Centrul National de Tenis din Bucuresti, sau orice decizie cu referire la organizarea de competitii nationale si internationale, si chiar folosirea insemnelor nationale fara avizul Ministerului, este o incalcare grava a codului penal, pe care va trebui sa o decontati in cazul lipsei unei actiuni imediate.

Incepand de azi, odata cu sentinta DEFINITIVA a Curtii de Apel Bucuresti, numitul Cosac si acolitii lui nu mai au nici un drept de reprezentare a FR Tenis, si ca atare nici un drept de a dispune de proprietatile statului aflate in jurisdictia MTS, iar Ministru este direct responsabil pentru orice fel de actiune in acest sens!!!

In final tin sa Multumesc public tuturor celor care m-au sustinut in demersurile mele pentru stabilirea dreptatii si in primul rand domnului Avocat Albu Bogdan Mircea.