De Viorel Tudorache,

Ana-Maria Popescu nu prezintă niciun simptom al coronavirusului, după ce mai multe spadasine asiatice au fost testate pozitiv la COVID-19 în urma Cupei Mondiale de la Budapesta, la care a participat şi scrimera română,

între 6-8 martie 2020.



”Oameni buni, vă mulţumesc pentru gânduri şi mesaje. Sunteţi minunaţi. Dragi jurnalişti, va mulţumesc pentru interes… sper ca acesta să rămână la cote înalte şi când această criză va fi istorie şi ne vom întoarce plini de elan în competiţii. Aşa cum vă spuneam şi ieri, mă simt foarte bine şi încerc să mă adaptez situaţiei”, a scris sportiva română în mesajul său.

”Înainte de fiecare asalt îmi stabilesc un plan. Îmi cunosc adversarii de multă vreme şi i-am tot studiat, aşa că ştiu cum să abordez fiecare luptă. Cu toate acestea, de multe ori (de cele mai multe ori), oricât de bun ar fi planul meu, adversarul nu răspunde aşa cum mă aştept şi atunci nu-mi rămâne decât să mă adaptez. Da, acum ne luptăm cu un adversar ‘venit de nicăieri’ pe care reuşim pas cu pas să-l desluşim, dar lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Tocmai de aceea, în aceasta perioada, cuvântul de ordine pentru mine este ADAPTAR”, a adăugat campioana olimpică.



Cum toate competiţiile au fost suspendate pentru o perioadă de 30 de zile, spadasina încearcă să îşi adapteze antrenamentul şi să se menţină în formă, antrenorul Gabriel Ghiţă trimiţându-i zilnic programul de antrenament.



”Sunt deja în a 9-a zi de stat în casă şi trebuie să recunosc faptul că mai am momente când aş vrea să ies la plimbare, dar îmi este pur şi simplu ruşine să mă plâng de acest lucru, atâta timp cât sunt oameni a căror datorie este să meargă şi să se expună în fiecare zi pentru a ne fi nouă bine! Recunoştinţa şi apreciere pentru voi toţi. Mulţumim!”, a transmit Ana-Maria Popescu (ex-Brânză).



Scrimera îşi ocupă timpul gătind, citind şi … pictând, după cum mărturiseşte:

”În restul timpului… pot deja să mă laud că am început să gătesc zilnic (adică să-i stau în picioarele d-lui Popescu) şi stiva de cărţi de pe noptieră începe să scadă drastic (m-aş bucura să ştiu ce citiţi voi în această perioadă), am scos trusa de pictură de la naftalină şi am realizat că nu m-a lovit vreun talent ascuns între timp, dar măcar mă relaxează.

Am o casă curată şi geamuri care sclipesc (abia aştept să plouă), am toate hainele ordonate (de aproape îmi e milă să mai scot vreun tricou ca să nu le deranjez), am limitat accesul la internet/telefon (şi n-am murit din asta). Plus, mai sunt atâtea şi atâtea lucruri de făcut…”



”Acum să nu înţelegeţi că mi-aş dori în vreun fel să se prelungească nebunia asta, dar încerc doar să îmi ocup timpul şi să rămân pozitivă. Bineînţeles, acasă! Rămâneţi cu bine! Aveţi grijă de voi şi de oamenii dragi”, a conchis Ana-Maria Popescu.



Un număr de 18 scrimeri români, 8 spadasine şi 10 spadasini, şi 6 tehnicieni intră în autoizolare după ce au participat în perioada 6-8 martie la Cupa Mondială de la Budapesta, unde mai mulţi sportivi au fost testaţi pozitiv la coronavirus, potrivit unui comunicat dat publicităţii, vineri, de Federaţia Română de Scrimă.



La feminin am fost reprezentaţi la Ana-Maria Popescu (locul 17), Greta Vereş (16), Amalia Tătăran (98), Bianca Benea (110), Alexandra Predescu (141), Claudia Naboiu (144), Adela Danciu (189), Raluca Sbârcia (208), iar la masculin au evoluat Mario Perşu (locul 122), Adrian Dabija (127), Adrian Ciprian Szilagyi (183), Alin Sbârcia (218), Lucian Ciovică (247), Liviu Dragomir (249), Alin Mitrică (257), Mihail Oprea (268), Victor Vîlceanu (275), Daniel Gavriluţ (286), potrivit site-ului FIE.



”Federaţia Internaţională de Scrimă a notificat azi Federaţia Româna de Scrimă şi toate forurile naţionale care au avut reprezentanţi la Cupa Mondiala de spadă de la Budapesta, între 6-8 martie 2020, că mai mulţi scrimeri sud-coreeni şi chinezi care au concurat în Ungaria au fost testaţi pozitiv la virusul COVID – 19.

Sportivii au fost testaţi la întoarcerea în Asia, dar, conform comunicatului primit de la FIE, numele acestora nu au fost dezvăluite, precizându-se că cei mai mulţi dintre aceştia sunt asimptomatici. În consecinţă, în regim de urgenţă, Federaţia Română de Scrimă a notificat sportivii care au participat pentru România la acesta competiţie. La Budapesta au fost prezenţi 18 sportivi români: 8 spadasine şi 10 spadasini. Alături de ei au făcut deplasarea şi 6 tehnicieni”, precizează comunicatul FRS.



Sportivilor şi tehnicienilor le-au fost transmise recomandările Federaţiei Internaţionale de Scrimă, ”să intre de urgenţă în autoizolare la domiciliu, să se testeze împotriva virusului COVID-19, să acorde atenţie simptomelor în familiile lor, prietenilor şi persoanelor din anturaj, în special ale celor în vârstă, care au ?şi alte probleme de sănătate”.



FR Scrimă a recomandat tuturor persoanelor care au făcut deplasarea la Budapesta să anunţe telefonic Direcţia de Sănătate Publică.



”Federaţia Română de Scrimă a luat act de situaţia naţională încă de săptămâna trecută, respectă hotărârile autorităţilor şi a oprit din 9 martie 2020 toate competiţiile de pe teritoriul României. Din 12 martie 2020 au fost întrerupte şi antrenamentele comune la nivelul loturilor olimpice şi naţionale, precum şi la CNOPT, CNOPJ, BOPJ. Tuturor componenţilor loturilor de mai sus li s-a modificat şi adaptat planul de pregătire astfel încât să poată fi făcută individual, acasă, sub directa îndrumare a antrenorilor. Medicii loturilor verifică telefonic starea de sănătate a tuturor sportivilor şi o prezintă antrenorilor. Tehnicienii informează conducerea FR Scrimă asupra stării de sănătate şi a stadiului pregătirii. Menţionăm că starea de sănătate a tuturor scrimerilor din loturi este foarte bună”, se mai arată în comunicatul FR Scrimă.





