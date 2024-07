„Ceea ce vi se pare a fi două concurente pe podium au fost de fapt trei! Eu, adversara mea şi copilul meu care încă nu a venit pe această lume!”, a scris Nada Hafez pe contul ei de Instagram, unde s-a descris ca fiind o „olimpică însărcinată în şapte luni”.

„Mă umple de mândrie că am obţinut un loc în optimile de finală. Aceste Jocuri Olimpice în special au fost diferite: de trei ori un olimpică, dar de data aceasta cu un mic olimpic”, a precizat Nada Hafez, care participase deja la JO de la Rio (2016) şi Tokyo (2021).

Egyptian fencer Nada Hafez reveals she competed at the Olympics while seven months pregnant. 🤰



🗣 “The rollercoaster of pregnancy is tough on its own, but balancing life and sports was nothing short of strenuous.”#Paris2024 #BBCOlympics