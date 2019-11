De Mihai Toma,

”Nu s-a întâmplat nimic, ne-a bătut o echipă foarte puternică! Am încercat să umblu la moralul jucătorilor, să-i fac să înțeleagă că e un meci important. Am luat gol foarte repede, intrând foarte timorați pe gazon. Am avut o ocazie la 1-0, poate egalam și se schimba tonusul”, a spus ”Guriță”.

Poți pierde un meci cu Spania, dar să nu ai atitudine și să nu alergi, nu voi accepta. Spania e mult mai bună, dar, din păcate, adversarii ne-au bătut și-n agresivitate, și la atitudine. Cosmin Contra:

”Îmi asum vina! Sper ca în martie, pentru baraj, jucătorii să-și schimbe atitudinea”

”Jucătorii au văzut nivelul, poate în martie, la partidele de baraj din Liga Națiunilor, vor arăta altfel. Decizia mea vi se va comunica. Am luat-o dinainte de meciul de la Madrid. Îmi asum vina pentru tot ce s-a întâmplat în mandatul meu”, a spus Contra, la Pro TV.

Nu mai e treaba mea cine va fi selecționer. Cosmin Contra:

Deși la interviul acordat deținătorilor drepturilor TV doar a lăsat să se înțeleagă că va pleca, selecționerul a confirmat la conferința de presă că își va da demisia: ”Da, plec!”. Cosmin îi anunțase deja la finalul meciului pe jucători că nu va mai rămâne și pentru baraj.

Am spus că plec dacă nu-mi îndeplinesc obiectivul. Și nu l-am realizat! A fost o mândrie pentru mine că am fost selecționer. Cer iertarea suporterilor că nu am putut face mai mult. Cosmin Contra:

Contractul lui ”Guriță” expira pe 31 decembrie. Contra încasa un contract anual de 400.000 de euro.

În condițiile în care Hagi și Dan Petrescu ezită să preia naționala pentru pentru meciurile de baraj din play-off-ul Ligii Națiunilor, Mirel Rădoi, selecționerul de la tineret are cele mai mari șanse să ”se transfere” la prima reprezentativă.

GSP.RO O voce puternică a politicii Suediei, cea mai usturătoare GAFĂ despre România. Până și presa suedeză s-a amuzat

HOROSCOP Horoscop 19 noiembrie 2019. Balanțele nu acceptă jumătăți de măsură