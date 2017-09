Liga I, etapa a 13-a: Sepsi Sf. Gheorghe – FCSB (duminică, 20.30, Digi, Telekom, Look). Gigi, așteptat cu brânză de Covasna. Patronul Diószegi a renunțat la kurtos kalacs, informează monitorulexpres.ro.

Oficialii lui Sepsi OSK au renunţat la ideea de a distribui fanilor Stelei un kürtös kalács gigant. Birocraţia i-a stricat planurile patronului celor de la Sepsi, Diószegi László.

”Din cauza unor reglementări sîntem nevoiţi să renunţăm la distribuirea kürtőskalács-ului uriaş în rîndul suporterilor FCSB. Pentru organizarea acţiunii printre altele este nevoie de obţinerea unor autorizaţii de sănătate publică şi de siguranţa alimentelor, analize de laborator, ne-au informat reprezentanţii autorităţilor competente. Prin urmare, din cauza timpului scurt rămas pînă la începerea partidei, ne aflăm în imposibilitatea de a obţine aceste documente”, spun oficialii lui Sepsi.

”Regretăm această situaţie, intenţia noastră a fost de a exprima un gest de ospitalitate şi sperăm că aşa va fi perceput”, a declarat finanţatorul principal al Sepsi OSK, Diószegi László.

Este cunoscut faptul că Gigi Becali este mare amator de brânză.

”Dacă Gigi Becali va veni la Braşov îl vom putea invita să guste din brînza de Covasna. Eu nu sînt mare amator de brînză, mănînc ocazional brînză topită“, spune patronul celor de la Sepsi.

Referitor la meciul de duminică, care se va disputa pe Stadionul Tineretului din Braşov, Diószegi László a dat un pronistic optimist. ”După trei meciuri mai nereuşite, trebuie să vină şi un meci mai bun pentru noi. Îmi doresc ca luni toată presa sportivă să vuiască şi să vorbească despre supriza de la Braşov. Eu cred că meciul se va încheia la egalitate, 1-1. Sper ca steliştii să vină obosiţi după meciul din Europa League. Nu am văzut meciul cu Lugano, pentru că am fost plecat în Portugalia unde am văzut, miercuri seara, meciul din Liga Campionilor dintre Sporting Lisabona şi FC Barcelona“, a spus Diószegi László.