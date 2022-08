La aproape 41 de ani, Serena Williams și-a anunțat marți retragerea din tenisul profesionist. Ultima reprezentanție a sportivei cu 73 de titluri la simplu în carieră și 23 de titluri la dublu va avea loc la sfârșitul lunii august-începutul lui septembrie, la US Open, informează Gazeta Sporturilor.

Americanca a câștigat 23 de titluri de Grand Slam, cu unul mai puțin decât jucătoarea australiană Margaret Court, care deține recordul de trofee – 24. Practic, la Open-ul american, Serena are o ultimă șansă de a egala acest record.

„Sunt oameni care spun că nu sunt GOAT („Greatest of All Time” – cea mai bună din istorie, n.r.) pentru că nu am depășit recordul Margaret Court de 24 de titluri de Grand Slam, pe care ea l-a obținut înainte de Era Open, care a început în 1968”, a afirmat Serena Williams, în scrisoarea trimisă revistei Vogue.

„Aș minți dacă aș spune că nu vreau această performanță. Nu știu dacă voi fi pregătită să câștig la New York, dar voi încerca”, a precizat jucătoarea americană, care va împlini vârsta de 41 de ani pe 26 septembrie.

Nu mi-aș fi dorit niciodată să fiu nevoită să aleg între tenis și familie. Nu cred că este corect. Dacă aș fi fost bărbat, nu aș fi fost nevoită să scriu asta, pentru că aș fi jucat în continuare și aș fi câștigat, în timp ce soția mea făcea efortul fizic de a ne extinde familia. Serena Williams, în scrisoarea pentru revista Vogue:

Recomandări Incendiu lângă Moscova. Chiar agenția TASS contrazice Ministerul Situațiilor de Urgență: clădirea distrusă e a unei unități militare, nu civilă, cum s-a spus

„Nu mi-a plăcut niciodată cuvântul «retragere». Nu mi se pare un cuvânt modern. M-am gândit la acest lucru ca la o tranziție, dar vreau să fiu atentă la modul în care folosesc acest cuvânt, care înseamnă ceva foarte specific și important pentru o comunitate de oameni. Poate că cel mai bun cuvânt pentru a descrie ceea ce fac este evoluție. Sunt aici pentru a vă spune că evoluez, îndepărtându-mă de tenis, spre alte lucruri care sunt importante pentru mine. În urmă cu câțiva ani, am înființat discret Serena Ventures, o firmă de capital de risc. La scurt timp după aceea, mi-am întemeiat o familie. Vreau să măresc acea familie”, a adăugat jucătoarea de tenis, în scrisoare.

„Trebuie să mă concentrez pe a fi mamă, pe obiectivele mele spirituale și, în sfârșit, să descopăr o Serena diferită, dar entuziasmată. Voi savura aceste săptămâni viitoare”, a scris sportiva americană marți, 9 august, într-o postare pe contul ei de Instagram.

„Am iubit-o pe Monica Seleș”

Recomandări Ratarea recensământului: Cetățenii sunt pulsul unei țări. Când nu mai ești în stare să-ți iei pulsul, asta arată eșecul administrativ general

În anunțul de retragere, Serena vorbește despre copilăria sa, despre cum a învățat din greșelile surorii sale, Venus.

„Dacă te-ai uitat la „Regele Richard” (filmul despre viața celor două surori Williams și a tatălui lor, Richard – jucat de Will Smith, n.red.), atunci știi că, atunci când eram mică, nu eram foarte bună la tenis. Am fost foarte tristă când nu am avut toate oportunitățile timpurii pe care le-a avut Venus, dar asta m-a ajutat. M-a făcut să muncesc mai mult, transformându-mă într-o luptătoare sălbatică. Călătoream la turnee cu Venus ca parteneră de antrenament, iar dacă era un loc liber, jucam. Am mers cu ea în jurul lumii și am urmărit-o.

Când pierdea, înțelegeam de ce și mă asiguram că nu voi pierde în același mod. Așa am început să avansez atât de repede în clasament, pentru că am învățat lecțiile din pierderile lui Venus, în loc să le învăț pe ale mele, pe calea cea mai grea. A fost ca și cum aș fi jucat și eu meciurile ei. Sunt o bună imitatoare.

În copilărie am încercat să-l copiez pe Pete Sampras. Am iubit-o pe Monica Seleș, iar apoi am studiat-o pe Monica Seleș. Am privit, am ascultat, apoi am atacat”.

Dar dacă nu aș fi fost în umbra lui Venus, nu aș fi fost niciodată ceea ce sunt. Când cineva a spus că sunt doar sora mai mică, atunci m-am aprins cu adevărat. Serena Williams:

Recomandări Interviu cu activistul maghiar interzis în România, despre autonomia Ținutului Secuiesc: „Teama alipirii la Ungaria e ridicolă. E suficient să te uiți pe hartă ca să înțelegi asta”

Sacrificiile unei sportive

Williams a vorbit și despre sacrificiile pe care le-a făcut în ultimii ani în încercarea de a bate recordul de trofee de mare șlem câștigate.

„Am avut șansele mele după ce m-am întors de la naștere. Am trecut de la o cezariană, la o a doua embolie pulmonară și la o finală de Grand Slam. Am jucat în timp ce alăptam. Am jucat în timpul depresiei postnatale. Dar nu am ajuns acolo. Ar fi trebuit, aș fi putut. … Dar în aceste zile, dacă trebuie să aleg între a-mi construi un CV de tenis și a-mi construi o familie, o aleg pe cea din urmă”.

Serena Williams, care este căsătorită cu antreprenorul american Alexis Ohanian, vorbește și despre bucuria de a fi mamă și despre legătura totală pe care o are cu fiica sa, Olympia.

„În cinci ani, Olympia a petrecut doar o singură perioadă de 24 de ore departe de mine. Anul trecut, în timp ce mă recuperam după o accidentare la tendon, am reușit să o iau de la școală patru sau cinci zile pe săptămână și întotdeauna am așteptat cu nerăbdare să îi văd fața luminându-se când ieșea din clădire și mă vedea că o aștept acolo. Adevărul este că nimic nu reprezintă un sacrificiu pentru mine când vine vorba de Olympia. Totul are pur și simplu sens.

Vreau să o învăț cum să se lege la șireturi, cum să citească, de unde vin copiii și despre Dumnezeu. Așa cum m-a învățat mama mea. Pe măsură ce ea crește, este ceva diferit în fiecare lună. În ultima vreme, îi place să se uite la emisiuni de copt, pe care le facem împreună. Serena Williams:

Spre comparație, tenisul a fost un sacrificiu, mai scrie Serena.

Williams, prima victorie după mai bine de un an

Luni, Serena a învins-o pe iberica Nuria Parrizas-Diaz (locul 57 WTA, venită din calificări), în două seturi, cu scorul de 6-3, 6-4 și s-a calificat în turul secund al Rogers Cup, competiție organizată anul acesta la Toronto. Meciul a durat două ore.

În runda următoare a turneului de la Toronto, Serena va juca împotriva câștigătoarei partidei dintre elvețianca Belinda Bencic (locul 12 WTA) și cehoaica Tereza Martincova (locul 73 WTA).

Cea mai recentă victorie a Serenei în circuitul WTA a fost pe data de 4 iunie 2021, în șaisprezecimile de finală de la Roland Garros, un dublu 6-4, împotriva lui Danielle Rose Collins. De atunci au trecut 430 de zile.

Foto: EPA

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A lovit-o cu piciorul în spate, a lovit-o cu capul în gură. Cine e vedeta care riscă 5 ani de închisoare, toată lumea e șocată de ce i-a făcut fostei iubite

Playtech.ro ȘOC! Florin Salam, în stare GRAVĂ la spital! A fost internat de URGENȚĂ și trecut pe oxigen!

Observatornews.ro "Stăm cu sufletul cât un purice". Mărturiile românilor de pe insula Thassos. Paradisul grecesc, înghiţit de flăcări

HOROSCOP Horoscop 11 august 2022. Taurii au destule motive să revină la gânduri mai bune în legătură cu familia și să renunțe la gândurile negre

Știrileprotv.ro Păcăleală la o benzinărie din Argeș. Un șofer a „alimentat” TIR-ul cu aer

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Pssst!!! Ai auzit de Remixshop? Au zilnic reduceri de până la 90%

PUBLICITATE Cătălin Scărlătescu, transformare uluitoare după America Express