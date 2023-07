Câștigătorul Indy 500 din 2019 și campionul din seria 2016 a pierdut controlul volanului în virajul 4, la Mid-Ohio Sports Car Course

Monopostul a rămas fără frâne, când mașina de curse rula cu 280 km/ h.

?Update



Due to Simons practice incident – which was caused by a manufacturer brake failure – the 60 car will not qualify today. #Honda200 // #DRVPNK pic.twitter.com/txyo0uKGAj — Meyer Shank Racing (@MeyerShankRac) July 1, 2023

„A fost o plimbare dată naibii, asta este sigur”, a glumit, amar, Pagenaud.

Mașina a decolat, am atins pietrișul și m-am rostogolit. Mă bucur că nu am trecut peste perete și că avem sistemul de protecție Aeroscreen. Simon Pagenaud:

Parbrizul Aeroscreen este din policarbonat laminat și a fost implementat în urmă cu câțiva ani.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Ride on board with @simonpagenaud during his scary flip at Mid-Ohio. #INDYCAR pic.twitter.com/jmO0mxalXz — INDYCAR on NBC (@IndyCaronNBC) July 1, 2023

Scary incident in practice 2 for @simonpagenaud.



Pagenaud has been seen and released. #INDYCAR // #Honda200 pic.twitter.com/0tmi9IOgGs — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 1, 2023

Pagenaud a fost evaluat medical și eliberat din centrul de îngrijire, dar, conform protocolului de serie, nu a mai fost autorizat să participe la calificări. El a fost înlocuit în cursa de duminică.

