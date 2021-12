Meciul a avut loc pe 27 octombrie, în primul tur al competiției de la Cluj-Napoca, și a fost câștigat de Halep cu scorul de 6-1, 6-2.

Alături de Simona Halep, WTA le-a nominalizat la titlul de lovitura anului pe jucătoarele Iga Swiatek (Polonia), Conny Perrin (Elveția), Camila Giorgi (Italia) şi Magda Linette (Polonia). Votarea are loc pe site-ul WTA.

