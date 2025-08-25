De la mărimea 36DD la 36C: „Operaţia mi-a schimbat viața și cariera”

Simona Halep a trecut printr-o transformare remarcabilă de-a lungul carierei sale. „A luat decizia de a-și micșora sânii la vârsta de 17 ani, trecând de la mărimea 36DD la 36C. Această decizie a fost luată cu scopul de a-și îmbunătăți performanțele sportive”.

„Unul dintre cele mai marcante evenimente din cariera mea a fost operaţia de reducere a bustului, făcută în 2010. După aceea, am început să mă simt din ce în ce mai bine pe teren. Eram mai rapidă. Înainte, din cauza pieptului, mi se întâmpla des să am dureri de spate. Astăzi totul este în regulă. De atunci s-a schimbat tot! Această operaţie mi-a schimbat viața și cariera! Am luat aceasta decizie din dragoste pentru tenis. Astăzi sunt mulţumită că am făcut-o”, declara Simo, în 2014, pentru Tennis Magazine.

Greutatea sânilor mă deranja. Mă trăgeau înapoi şi nu îmi permiteau să reacţionez cum trebuie. Nu îmi plăceau nici în viaţa de zi cu zi. Aş fi făcut operaţia chiar dacă nu aş fi fost sportivă” – Simona Halep, pentru Daily Mail. în mai 2010.

Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”
Recomandări
Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”

„A reușit să atingă vârful clasamentului mondial”

După operație, „Halep a reușit să atingă vârful clasamentului mondial și să câștige turnee de Grand Slam”.

„A devenit una dintre cele mai de succes jucătoare din circuitul WTA după aceste schimbări fizice. Performanțele sale au inclus câștigarea turneelor de la Roland Garros și Wimbledon”, au subliniat croații.

În ciuda succesului, „cariera Simonei Halep a fost brusc întreruptă de un scandal de dopaj. Acest incident a dus în cele din urmă la retragerea sa din tenisul profesionist”.

„Urcușuri și coborâșuri dramatice”.

Povestea Simonei Halep ilustrează complexitatea vieții unui sportiv de elită. De la decizii personale dificile la succesul internațional și, în final, la un scandal care i-a încheiat cariera, parcursul Simonei Halep în lumea tenisului a fost „plin de urcușuri și coborâșuri dramatice”.

Simona Halep ține o rachetă de tenis în mâna dreaptă și mâna stângă în aer în timp ce se bucură de o victorie pe teren
Simona Halep și-a anunțat oficial retragerea din activitatea sportivă în februarie. Foto: Profimedia

Simona Halep este cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României. A cucerit două trofee de Mare Șlem, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019. A mai jucat două finale, la Roland Garros și Australian Open.

Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”
Recomandări
Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”

Sportiva din Constanța a petrecut 64 de săptămâni pe prima poziție a clasamentului mondial.

„M-a frapat prin faptul că făcea eforturi supranaturale pentru a acoperi terenul”

Fotografiile din galeria foto îi aparțin jurnalistului Marian Burlacu și au fost realizate în 2008, la un turneu al campioanelor tenisului românesc, la Sala Polivalentă din București.

Necunoscând-o atunci – știam că tocmai câștigase Roland Garros-ul la junioare -, m-a frapat prin faptul că făcea eforturi supranaturale pentru a acoperi terenul. Deși avea un corset care îi acoperea bustul proeminent, alerga greu. Însă nu forma m-a impresionat atunci la ea, ci faptul că a chinuit-o nespus de mult pe Monica Niculescu, o jucătoare mai mare ca vârstă decât ea, implicit mai experimentată.

CaptureIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop 25-31 august 2025. Schimbare neașteptată pentru Tauri, Capricornii își schimbă perspectiva
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Viva.ro
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
Elle.ro
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
gsp
Ion Țiriac nu mai e singurul: cine este al doilea tenismen devenit miliardar în dolari
GSP.RO
Ion Țiriac nu mai e singurul: cine este al doilea tenismen devenit miliardar în dolari
Care e compania care l-a ajutat pe Roger Federer să facă marele pas în Forbes
GSP.RO
Care e compania care l-a ajutat pe Roger Federer să facă marele pas în Forbes
Parteneri
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Avantaje.ro
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Românii sunt europenii care plătesc cel mai mult pentru un kilogram de banane
Știri România 07:46
Românii sunt europenii care plătesc cel mai mult pentru un kilogram de banane
Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”
Analiză
Știri România 07:00
Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”
Parteneri
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Adevarul.ro
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
Fanatik.ro
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure

Monden

Imagini din camera de cămin în care stă Violeta Bănică în SUA. Andreea Marin și-a ajutat fata cu amenajarea
Stiri Mondene 24 aug.
Imagini din camera de cămin în care stă Violeta Bănică în SUA. Andreea Marin și-a ajutat fata cu amenajarea
Imagini rare cu mama lui Fuego. Motivul pentru care nu a putut să-i fie alături fiului la ziua de naștere
Stiri Mondene 24 aug.
Imagini rare cu mama lui Fuego. Motivul pentru care nu a putut să-i fie alături fiului la ziua de naștere
Parteneri
Lavinia Pîrva, apariție spectaculoasă pe plajă în Turcia. Cum a fost surprinsă artista alături de fiul ei, Alexandru
Elle.ro
Lavinia Pîrva, apariție spectaculoasă pe plajă în Turcia. Cum a fost surprinsă artista alături de fiul ei, Alexandru
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Unica.ro
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Andreea Marin dezvăluie cum arată camera de cămin a fiicei sale la Universitatea Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e spațiul în care începe Violeta studiile în SUA
TVMania.ro
Andreea Marin dezvăluie cum arată camera de cămin a fiicei sale la Universitatea Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e spațiul în care începe Violeta studiile în SUA
CALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVA
ObservatorNews.ro
CALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVA
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Parteneri
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
GSP.ro
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
GSP.ro
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
Parteneri
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Mediafax.ro
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
StirileKanalD.ro
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Wowbiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Wowbiz.ro
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
StirileKanalD.ro
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Soția lui Florin, tânărul mort în vacanța din Thassos face primele declarații după moartea lui. Dezvăluirile sfâșieatoare ale Elizei: „Florin și-ar fi dorit...”
KanalD.ro
Soția lui Florin, tânărul mort în vacanța din Thassos face primele declarații după moartea lui. Dezvăluirile sfâșieatoare ale Elizei: „Florin și-ar fi dorit...”

Politic

Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciucu, Băluță și Drulă - Sondaj CURS. Și PNL a prezentat un sondaj
Politică 24 aug.
Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciucu, Băluță și Drulă – Sondaj CURS. Și PNL a prezentat un sondaj
Bilanțul USR, după două luni de guvernare cu PSD, PNL și UDMR. Ce au făcut Ionuț Moșteanu, Oana Țoiu, Diana Buzoianu și Radu Miruţă
Politică 24 aug.
Bilanțul USR, după două luni de guvernare cu PSD, PNL și UDMR. Ce au făcut Ionuț Moșteanu, Oana Țoiu, Diana Buzoianu și Radu Miruţă
Parteneri
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Spotmedia.ro
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Prima condamnare după protestele ”Turul 2 înapoi”. Ce pedeapsă a primit susținătorul lui Călin Georgescu care a lovit un jandarm cu pumnul
Fanatik.ro
Prima condamnare după protestele ”Turul 2 înapoi”. Ce pedeapsă a primit susținătorul lui Călin Georgescu care a lovit un jandarm cu pumnul
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Spotmedia.ro
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului