Simona Halep a ajuns în vârful tenisului mondial, dar cariera i-a fost umbrită de un scandal de dopaj care a dus la retragerea sa din activitate.

Suspendată inițial 4 ani, pedeapsa i-a fost redusă la 9 luni. Povestea ei ilustrează ascensiunea și decăderea unei mari campioane, scrie publicația din Zagreb.

De la mărimea 36DD la 36C: „Operaţia mi-a schimbat viața și cariera”

Simona Halep a trecut printr-o transformare remarcabilă de-a lungul carierei sale. „A luat decizia de a-și micșora sânii la vârsta de 17 ani, trecând de la mărimea 36DD la 36C. Această decizie a fost luată cu scopul de a-și îmbunătăți performanțele sportive”.

„Unul dintre cele mai marcante evenimente din cariera mea a fost operaţia de reducere a bustului, făcută în 2010. După aceea, am început să mă simt din ce în ce mai bine pe teren. Eram mai rapidă. Înainte, din cauza pieptului, mi se întâmpla des să am dureri de spate. Astăzi totul este în regulă. De atunci s-a schimbat tot! Această operaţie mi-a schimbat viața și cariera! Am luat aceasta decizie din dragoste pentru tenis. Astăzi sunt mulţumită că am făcut-o”, declara Simo, în 2014, pentru Tennis Magazine.

Greutatea sânilor mă deranja. Mă trăgeau înapoi şi nu îmi permiteau să reacţionez cum trebuie. Nu îmi plăceau nici în viaţa de zi cu zi. Aş fi făcut operaţia chiar dacă nu aş fi fost sportivă” – Simona Halep, pentru Daily Mail. în mai 2010.

„A reușit să atingă vârful clasamentului mondial”

După operație, „Halep a reușit să atingă vârful clasamentului mondial și să câștige turnee de Grand Slam”.

„A devenit una dintre cele mai de succes jucătoare din circuitul WTA după aceste schimbări fizice. Performanțele sale au inclus câștigarea turneelor de la Roland Garros și Wimbledon”, au subliniat croații.

În ciuda succesului, „cariera Simonei Halep a fost brusc întreruptă de un scandal de dopaj. Acest incident a dus în cele din urmă la retragerea sa din tenisul profesionist”.

„Urcușuri și coborâșuri dramatice”.

Povestea Simonei Halep ilustrează complexitatea vieții unui sportiv de elită. De la decizii personale dificile la succesul internațional și, în final, la un scandal care i-a încheiat cariera, parcursul Simonei Halep în lumea tenisului a fost „plin de urcușuri și coborâșuri dramatice”.

Simona Halep și-a anunțat oficial retragerea din activitatea sportivă în februarie. Foto: Profimedia

Simona Halep este cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României. A cucerit două trofee de Mare Șlem, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019. A mai jucat două finale, la Roland Garros și Australian Open.

Sportiva din Constanța a petrecut 64 de săptămâni pe prima poziție a clasamentului mondial.

„M-a frapat prin faptul că făcea eforturi supranaturale pentru a acoperi terenul”

Fotografiile din galeria foto îi aparțin jurnalistului Marian Burlacu și au fost realizate în 2008, la un turneu al campioanelor tenisului românesc, la Sala Polivalentă din București.

Necunoscând-o atunci – știam că tocmai câștigase Roland Garros-ul la junioare -, m-a frapat prin faptul că făcea eforturi supranaturale pentru a acoperi terenul. Deși avea un corset care îi acoperea bustul proeminent, alerga greu. Însă nu forma m-a impresionat atunci la ea, ci faptul că a chinuit-o nespus de mult pe Monica Niculescu, o jucătoare mai mare ca vârstă decât ea, implicit mai experimentată.

