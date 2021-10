„Îmi e greu să fac o analiză. Mie mi-a luat mai mult timp să câștig primul Grand Slam. Câștigasem alte turnee înainte, dar nu se compară cu un Grand Slam. Nu îmi pot da prea mult cu părerea. Din experiența mea, trebuie să fii foarte atent după un succes atât de mare. Când ești tânăr nu ai experiența de a câștiga titluri mari. Iar în cazul Emmei este chiar primul trofeu din carieră”, a declarat Simona Halep, întrebată ce crede despre eliminarea Emmei de la turneul american, potrivit welovetennis.fr.

După succesul de la US Open, Emma Răducanu (locul 27 WTA) a fost învinsă în turul doi la Indian Wells, de sportiva Aliaksandra Sasnovich din Belarus.

Favorită în acest meci, Emma a declarat ulterior că este încă nouă în circuit și că adversara sa a fost mai bună.

„A fost prima dată când am jucat la Indian Wells. Să joci noaptea este diferit. Nu am avut multă experiență cu meciurile jucate noaptea. Sunt încă nouă în circuit. Experiența vine jucând în fiecare săptămână și trecând prin diferite situații. Sunt oarecum bucuroasă că s-a întâmplat asta acum, pentru că pot să învăț, pot s-o iau ca pe o lecție. (…) Dezamăgire va fi după fiecare înfrângere. Dar o dată ești sus, iar altă dată ești jos. Nu am pus multă presiune pe mine, pentru că încă nu am experiență”, a spus Emma Răducanu.

În aceste condiții, Emma Răducanu și Simona Halep nu se vor mai întâlni în turul al treilea de la Indian Wells.

Halep se va duela cu Sasnovici (locul 100 WTA) în meciul care este programat în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 1.00.

