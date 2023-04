„Nu am consumat niciodată, în mod conştient, cel mai mic produs interzis”, a răspuns Halep la întrebarea dacă a luat roxadustat, o moleculă care stimulează producţia de globule roşii şi este utilizată în general în tratamentul anemiei legate de bolile de rinichi.

„Experții (nr. cu care a lucrat) au muncit mult și au găsit motivul acestei contaminări și au aflat că suplimentul este contaminat cu o cantitate foarte mică de substanță”, a spus Halep.

Ea a refuzat să ofere numele experților cu care a lucrat pentru a ajunge la această concluzie, dar a precizat că aceștia sunt experimentați și fiecare a stabilit independent că a fost o contaminare.

„O contaminare este atunci când cineva ia un supliment autorizat, dar compania care îl vinde face o greșeală și există o cantitate foarte mică de substanță care nu ar trebui să fie acolo”, a continuat ea.

Simona Halep a fost testată pozitiv la Roxadustat, o substanță interzisă, la US Open 2022, competiție care s-a desfășurat în august. În octombrie 2022, a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului.

„Nu m-am gândit niciodată că mă voi găsi implicată într-o asemenea poveste”, a mai precizat, joi, Halep. Ea a subliniat că se simte „bine” pentru că ştie că este „curată”.

„„Nu cer tratament special. Vreau să fiu judecată”

Ea a adăugat că Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) i-a respins probele și a cerut astfel să fie audiată de o „instanţă independentă”.

Ultima dată comunicată pentru audierea Simonei Halep a fost anunțată de tatăl sportivei, Stere Halep, pentru duminică, 30 aprilie, de tribunalul Sports Resolutions, la două zile distanță de ziua stabilită inițial. Acum, sportiva afirmă că speră că audierea va fi făcută la final de mai.

„Nu cer tratament special. Vreau doar să fiu judecată: cât mai trebuie să aştept?”, a afirmat Simona Halep în timpul interviului acordat Tennis Majors.

Întârzierea în soluționarea cazului de dopaj este motivul invocat de Simona Halep pentru care a acceptat să acorde interviul pentru Tennis Major, primul de la suspendarea din octombrie 2022.

„Am vrut să tac până când cazul va fi rezolvat. Nu am vrut să ies și să vorbesc pentru că a fost foarte emoționant. Și de fapt, așa cum am spus, nu m-am descurcat foarte bine. Dar acum simt nevoia să vorbesc cu voce tare suporterilor mei, fanilor mei și publicului, pentru că sunt sigură că ei chiar vor să știe de ce durează atât de mult și chiar am simțit nevoia să fac asta”, a argumentat Simona Halep.

Ea a arătat că a fost „în stare de șoc” de gravitatea acuzațiilor care i-au fost aduse. „Nu știam cum să mă descurc. Nu știam ce este roxadustat. Nu am mai auzit niciodată despre asta. Am intrat puțin pe net pentru a afla ceva despre asta. Am înțeles că este o substanță mare interzisă”, a mai continuat sportiva.

În condițiile în care nu a mai jucat de opt luni, Simona Halep a arătat că va fi foarte dificil de revenit după această pauză.

„La această vârstă (31 de ani), este foarte greu să pierzi zile, săptămâni și luni. Ți-e frică de accidentări. Când nu ai meciuri oficiale, este mai riscant. Când timpul trece așa, este mai greu să te întorci”, a precizat sportiva.

În prezent, Halep se află pe locul 26WTA, după ce era în primele zece sportive ale lumii în momentul suspendării. Ea riscă patru ani de suspendare, pentru că roxadustat este inclus de Agenția Mondială Antidoping în aceeași categorie cu eritropoietina.



