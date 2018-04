Simona Halep explică înfrângerea usturătoare cu CoCo Vandeweghe, suferită vineri în sferturile de finală ale turneului de la Stuttgart, scor 4-6, 1-6.

“S-a întâmplat destul de rapid, ca un fulger. Ea a servit excelent și nu am putut să-i fac break. După ce mi-am pierdut serviciul în primul set totul a mers în jos. Ea a servit bine, și eu nu am putut returna, iar apoi m-a lăsat și serviciul”, a spus Simona Halep după meci.

Simona a invocat și probleme medicale din cauza cărora n-a putut juca la nivelul maxim.

“A fost foarte greu să mă mișc pe teren din cauza piciorului. Suprafața de aici este foarte dificilă, n-am putut juca cel mai bun tenis al meu”, a mai spus Simona.

.@Simona_Halep talking to @digisportro after her loss today. (Romanian)

“I still feel a little pain, I can not sit very well with my feet on the clay, it’s slipping in all directions, as I said, it’s not my favorite arena, I’m already thinking about the next tournament, pic.twitter.com/o2jW0Kivrd

