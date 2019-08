Jucătoarea a fost invitată la ESPN, postul de televiziune unde Darren Cahill este comentator.

După emisiune, Simona Halep a postat un mesaj amuzant pe Twitter: „Am trecut prin multe împreună, dar azi a fost pentru prima oară când am fost intervievată de Darren”, a scris ea.

We’ve been through a lot together… but today was my first time being interviewed by @darren_cahill ?@espn #USOpen pic.twitter.com/Kqhmhme47e