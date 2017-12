Simona Halep, Irina Begu, Raluca Olaru și Alexandra Dulgheru, petrecere de Crăciun. Distracție mare în echipa de Fed Cup a României.



Au petrecut ”ca fetele”, dar au fost și ”intruși”: antrenoarea Alina Tecșor și Florin Segărceanu, noul căpitan nejucător al echipei de Fed Cup a României.

În poze, mama Simonei Halep, Stania, apare dansând cu foc, pe ringul de dans. De asemenea, poate fi văzut și australianul Darren Cahill, cel care a ajutat-o pe Simona să urce pe primul loc WTA. Cu ocazia evenimentului, Simona Halep și-a probat calitățile ca solistă vocală.

Alexandra Dulgheru (28 de ani și locul 191 WTA), revenită în circuit după o accidentare, a postat pe contul de Facebook câteva fotografii de la eveniment, însoțite de următorul mesaj:

”Who said winter can’t be fun too?!

Thanks Simona Halep for gathering us all in one place and having a hell of a good time! ? ? ?

#tennisfamily #greatvibe #christmasparty”