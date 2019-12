De Ciprian Iana,

În privința participării în Fed Cup, competiție care își va schimba de anul viitor formatul, sportiva din Constanța declarat, în iunie 2019: ”Îmi place modul în care este acum (nr – Fed Cup). Să joci acasă şi în deplasare este cel mai frumos sentiment. Dacă FED Cup se va schimba, eu nu voi mai juca pentru că îmi place aşa cum este acum”.

Între timp, părerea Simonei Halep s-a schimbat, sportiva clasată pe locul 4 în topul jucătoarelor profesioniste de tenis anunțând, pentru Gazeta Sporturilor, că va juca în continuare pentru România.

”Nu am spus niciodată că Fed Cup este un subiect închis, am spus că am fost foarte dezamăgită de întâlnirea din Franța. M-a durut, am suferit că nu am putut să facem mai mult. Am spus că dacă se schimbă sistemul nu voi mai juca, nu mi se pare potrivit. Fed Cup înseamnă să joci acasă, să joci în deplasare, dar subiectul e încă deschis”, a declarat Simona Halep pentru Gazeta Sporturilor.

Aceasta a adăugat: ”Probabil voi juca în februarie și voi juca în continuare. După cum toată lumea poate să vadă, programul este foarte încărcat, iar Fed Cup o săptămână mi se pare mult. O să o iau pas cu pas și cu drag o să joc și dacă o să fiu aptă și potrivită pentru echipă. Contează mult și ce faci la turneele anterioare, cum e starea de spirit, fiindcă Fed Cup-ul e o chestie de echipă, nu una individuală”.

Federația Internațională de Tenis va schimba din 2020 formatul Fed Cup. Campioana va fi decisă în urma unui turneu final, la care vor participa 12 echipe, care va fi găzduit timp de trei ani, 2020, 2021 şi 2022, de Budapesta.

În play-off-ul din Fed Cup, România va întâlni, pe teren propriu, Rusia. Meciurile sunt programate pe 7 și 8 februarie 2020.

