Sportiva clasată pe locul 2 în topul WTA a urmărit de acasă finala turneului de la Paris, la final ea transmitând un mesaj pe Twitter.

“Felicitări, Rafa. Eşti un exemplu pentru toţi în sportul nostru şi cel mai bun pe care l-am văzut. Cel mai important, eşti un om mare. Respect imens”, a scris Simona Halep.

Congratulations Rafa. Youre an example to everyone in our sport and the best weve seen. Most importantly, a great person. Huge respect. ?????? @RafaelNadal