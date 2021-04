Meciul de tenis dintre sportivele Simona Halep (in imagine) si Patty Schnyder din cadrul confruntarii dintre Romania si Elvetia in barajul pentru calificarea in Grupa Mondiala a Fed Cup, desfasurat in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, duminica, 22 aprilie 2018. Romania s-a calificat in Grupa Mondiala a Fed Cup dupa victoria Simonei Halep in fa?a lui Patty Schnyder, scor 6-2, 6-1.DAN HORIA TAUTAN / MEDIAFAX FOTO