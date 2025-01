„Dublu românesc de senzație la Transylvania Open 2025! Finalistele din 2021 și 2024: Simona Halep și Ana Bogdan joacă împreună la dublu transformând ediția din 2025 a turneului în una și mai specială pentru publicul românesc”, a fost anunțul organizatorilor Transylvania Open, turneu care va începe pe 1 februarie cu primele meciuri din calificări.

This is going to be a treat!



Simona Halep and Ana Bogdan, the tournament 2021 and 2024 finalists, will team up for doubles at Transylvania Open 😍



Be there!#TO2025 🧛‍♂️ pic.twitter.com/hRdOLSzoWn