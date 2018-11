Simona Halep a primit „Crucea Sf. Apostol Andrei”, din partea IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului | VIDEO

Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului, 'gestul este menit să pună în valoare personalitatea excepţională a tinerei sportive constănţene şi să răsplătească modelul de dăruire şi credinţă pe care Simona Halep îl aduce în atenţia publicului, prin performanţe deosebite în lumea sportului. Sf. Ap. Pavel, în prima sa Epistolă către Corinteni, aseamănă viaţa creştinului cu viaţa unui sportiv care se străduieşte, prin disciplină şi efort, să dobândească cununa victoriei'.

Simona e venit la eveniment alături de tatăl ei, Stere.

Crucea Sfântului Apostol Andrei reprezintă una dintre cele mai de preț sfinte moaște ale Bisericii Ortodoxe. Crucea Sfântului Andrei este păstrată alături de o parte din capului sfântului, in mare cinste, in Catedrala Sfantul Andrei, din orașul grecesc Patras situat in Peninsula Peloponez.

Sfantul Apostol Andrei, primul chemat dintre Apostoli, frate al Sfântului Apostol Petru (Simon), era un pescar originar din Betsaida Galileii. Inițial, a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. După primirea Sfantului Duh, a propovăduit pe Hristos în Bitinia și în toate părțile de pe lângă Marea Neagră, în Cherson și în Rusia. Apoi, propovăduind în Scitia cea Mare, Scitia Mică (Dobrogea), în Sinopi și în Miotia, s-a întors în Tracia și ajungând în Pelopones, a primit moarte muceniceasă în Patras. Potrivit tradiției, Sfântul Apostol Andrei a simțit că este nedemn să fie răstignit la fel ca Domnul Dumnezeul sau, astfel încât el a implorat să i se facă o cruce de forma diferită. Crucea Sfântului Andrei este un simbol al umilinței, al pătimirii și al martiriului. Sfântul Andrei a avut un sfârșit de mucenic, fiind răstignit, în orasul Patras, lângă Corint, pe o cruce în formă de X (Crux decussata), căreia i s-a spus „Crucea Sfântului Andrei. Sfântul Andrei este prăznuit de două ori în an: 30 noiembrie (martiriul) și 26 septembrie (mutarea cinstitelor moaște)/ sursa: crestinortodox.ro



În felul acesta, asceza unui sportiv trimite către asceza „atletului lui Hristos', după cum spunea Mitropolitul Nicolae Mladin al Ardealului: „Ascetul este un atlet care își antrenează forțele psihofizice spre a crește după statura lui Hristos'. (Mitrop. Nicolae Mladin, Asceza și mistica paulină, p. 139).

Ieri, Simona Halep a primit, în cadrul unei ceremonii, titlul de „Ambasador' al Universității Ovidius' din Constanța. Sala Senatului, în care s-a desfășurat ceremonia, a fost arhiplină și zeci de studenți și profesori au aplaudat-o minute în șir pe prima sportivă a lumii în tenis. Simona Halep a fost prima care a primit acest titlu, iar Universitatea Ovidius din Constanța a decis să i-l acorde pentru Promovarea imaginii academice și excelență în activitatea sportivă'.

Simona Halep, Doctor Honoris Causa la Universitatea de Vest din Timișoara