Simona Halep s-a distrat înainte de debutul la Roland Garros

Rafael Nadal, Novak Djokovic și Alexander Zverev au dat curs invitaţiei organizatorilor, iar twitter-ul oficial al Roland Garros i-a numit pe cei trei şi pe Simona Halep “Tennis Avengers”, termen împrumutat după filmul lansat recent, în care apar mai mulți eroi de benzi desenate.

“Un mare mulţumesc acestor trei mari jucători pentru că au fost atât de drăguţi cu mine ieri. A fost o mare emoţie pentru mine să fiu pe teren cu Rafa, Nole şi Sascha şi să fiu implicată în Kids Day”, a postat Halep pe contul său de twitter.

A big thank you to these three great players for being so nice to me yesterday. It was a big thrill for me to be on court with Rafa, Nole & Sascha, and to be involved in Kids Day @rolandgarros ? pic.twitter.com/2kFqUQD4xb

— Simona Halep (@Simona_Halep) May 27, 2018