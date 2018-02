Simona Halep se destăinuie: ”Când mă hotărăsc să fac un copil, voi renunța la tenis”. Pe ce bărbat a pus ochii Simo.

Simona Halep nu are în acest moment nici o relație. ”Acum nu există nimeni în viața mea. Mi-aș dori să-mi întâlnesc iubirea. Trebuie să fie frumos, blând și să se poarte frumos cu mine. Ca bărbat mi-ar plăcea să-l întâlnesc pe Gerard Bultler”, a spus Simona Halep la Pro TV.

Sportiva clasată pe locul 2 WTA a continuat: ”Patru cinci ani voi mai juca. Când mă hotărăsc să fac un copil, voi renunța la tenis! Vream mulți copii, dar nu mă grăbesc. Întâi tenisul, apoi familia”.

În ceea ce privește tenisul, Simona Halep a enumerat trei lucruri care au dus-o în topul WTA.

”Prima mișcare a fost la 14 ani, când am decis că vreau să devin jucătoarea profesionistă. Apoi a fost mutarea la 16 ani la București și, în final, operația de micșorare a sânilor. Singura mea operație!”.

Despre felul de mâncare preferat, Simo a spus: ”Îmi place foarte mult mămăligă cu brânză și smântână!”.

După ce i-a urat, în aromână, lui Gică Hagi ”multă sănătate și La mulți ani!”, sportiva orginară din Constanța a dezvăluit că ”aș vrea s-o întâlnesc pe Julia Roberts!”.

Aflată pe locul 2 WTA, Simona Halep a anunțat că nu va participa la meciul de Fed Cup dintre România și Canada, care se va disputa la Cluj Napoca, pe 11 și 12 februarie.

Motivul acestei absențe îl reprezintă accidentarea de la gleznă din timpul turneul de la Australian Open.

Colectă publică pentru Simona Halep

Fostul ministru al Dezvoltării, Vasile Dîncu, a propus o colectă publică pentru Simona Halep!

”Să facem o colectă publică pentru Simona, am putea aduna, în câteva zile, donând fiecare fan câte puțin, mai multe milioane de euro pentru a fi noi, poporul român, sponsorul acestei fete care aduce imagine bună României și mare bucurie fiecăruia dintre iubitorii sportului. Dacă cei 3 milioane de telespectatori români de la finala recentă ar da câte un singur euro am putea scrie noi pe tricoul Simonei orice vrem. Poate SIMONA de România, sau România 100 de ani, am putea pune stema sau drapelul”, a notat Dîncu pe un site de socializare.