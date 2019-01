Simona Halep şi Marius Copil vor juca împotriva Flaviei Pennetta şi a lui Fabio Fognini

Flavia Pennetta, 36 de ani, s-a retras în 2015, după ce a câștigat US Open, singurul ei turneu de Mare Șlem.

Meciul va avea loc în cadrul evenimentului Sports Festival, organizat la Cluj-Napoca în perioada 13-16 iunie, informează Agerpres.

Marius Copil a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, că se apropie de visul său de a figura între primii 50 de jucători în clasamentul ATP.

„Mă apropii de un vis, de a intra în primii 50. Sper să nu mai dureze mult şi să fac şi acest pas. Îmi doresc ca până la meciul demonstrativ de la Cluj să am cea mai bună clasare a mea de până atunci. Dar mai este mult timp şi o să fac, cu siguranţă, puncte destule şi sper să vin cu un clasament nou cât mai bun”, a spus Marius Copil.

În cadrul Sports Festival, România va întâlni Italia în trei meciuri demonstrative de tenis, la simplu feminin (Simona Halep vs. Flavia Pennetta), simplu masculin (Marius Copil vs. Fabio Fognini) şi la dublu mixt (Simona Halep şi Marius Copil vs. Flavia Pennetta şi Fabio Fognini).

Potrivit Sports Festival, în 2019 va continua „seria evenimentelor cu meciul aniversar al Universităţii Cluj care anul acesta împlineşte 100 de ani de la înfiinţare”.

Prima ediţie a Sport Festival, organizată în 2018, a însemnat 4 zile cu 20 de sporturi disponibile gratuit, două meciuri demonstrative de nivel mondial şi peste 100 de sportivi de performanţă, legende, campioni.

