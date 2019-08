Partida va începe în jurul orei 21:00 (Digi Sport 2).

Halep și Kuznețova vor fi față în față în această seară pentru cea de-a opta oară în carieră. Simona are un avantaj de 4-3 în raportul meciurilor directe cu rusoaica. Pe hard, scorul e 2-2.

Rusoaca s-a calificat în optimi după victoria în două seturi contra croatei Donna Vekici (23 de ani, 24 WTA), scor 7-6 (4), 6-3.

Jucătoarea japoneză Naomi Osaka, numărul 2 mondial, s-a calificat în optimi şi o va detrona pe australianca Ashleigh Barty din fotoliul de lider al clasamentului mondial.



Osaka a profitat de abandonul adversarei sale din turul secund, germanca Tatjana Maria, în partida programată miercuri, după un prim set câştigat (6-2).



Campioana de la US Open 2018 şi Australian Open 2019 nu are încă asigurată prima poziţie în ierarhia WTA, deoarece Karolina Pliskova (Cehia), numărul 3 mondial, calificată la rândul ei în optimi, are de asemenea posibilitatea să redevină „regina” tenisului feminin, totul depinzând de parcursul la turneul canadian.



Rezultate – turul 2:

Daiana Iastremska (Ucraina) – Victoria Azarenka (Belarus) 7-5, 7-5

Belinda Bencic (Elveţia/N.11) – Julia Goerges (Germania) 5-7, 6-3, 6-4

Elina Svitolina (Ucraina/N.6) – Katerina Siniakova (Cehia) 6-3, 3-6, 6-3

Karolina Pliskova (Cehia/N.3) – Alison Riske (SUA) 6-4, 6-7 (4/7), 6-2

Anett Kontaveit (Estonia/N.16) – Carla Suarez (Spania) 7-5, 3-1 (abandon)

Jelena Ostapenko (Letonia) – Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 6-2, 2-6, 6-4

Simona Halep (România/N.4) – Jennifer Brady (SUA) 4-6, 7-5, 7-6 (7/5)

Ekaterina Alexandrova (Rusia) – Shuai Zhang (China) 6-4, 6-3

Bianca Andreescu (Canada) – Daria Kasatkina (Rusia) 5-7, 6-2, 7-5

Kiki Bertens (Olanda/N.5) – Francesca Di Lorenzo (SUA) 6-2, 6-1

Marie Bouzkova (Cehia) – Sloane Stephens (SUA) 6-2, 7-5

Svetlana Kuzneţova (Rusia) – Donna Vekic (Croaţia) 7-6 (4), 6-3

Serena Williams (SUA/N.8) – Elise Mertens (Belgia) 6-3, 6-3

Iga Swiatek (Polonia) – Caroline Wozniacki (Danemarca/N.16) 1-6, 6-3, 6-4

Naomi Osaka (Japonia/N.2) – Tatjana Maria (Germania) 6-2 (abandon).

Citeşte şi:

Simona Halep – Jennifer Brady, în turul II de la Rogers Cup 2019. Calificare dramatică

GSP.RO Scenă incredibilă filmată în București! Gestul făcut de șoferul unui BMW X6 i-a șocat pe toți. Video

Unica.ro Cine este fetița găsită plină de sânge la Galați. Povestea ei e dramatică

Viva.ro Marcel Toader a acuzat-o că a făcut amor cu alt bărbat chiar în mașina lui. Ce gest incredibil a făcut Maria Constantin la înmormântare! Nimeni nu se aștepta...