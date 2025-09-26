La startul competiției sunt înscrise aproape 60 de echipaje, iar printre numele sonore se regăsește și Manfred Stohl, fost campion mondial în WRC. Austriacul revine pentru al doilea an consecutiv în România și va concura la volanul unui Citroën C3 R5, unul dintre cele 15 modele de top înscrise pe macadamul din județul Vâlcea.

Cu patru victorii în primele cinci etape, Tempestini, aflat la comenzile unei Škoda Fabia Rally2 Evo, domină clasamentul general cu 173 de puncte, având un avans de 45 față de Andrei Gîrtofan. Norbert Maior, al treilea, cu 117,8 puncte, mai poate spera doar la locul secund.

Lider și la sesiunile de antrenament de joi, Tempestini, secondat de Carmen Poenaru, are nevoie de o victorie sau de un loc doi plus succes în power stage-ul de la Dăești pentru a-și trece în palmares al 10-lea titlu în ultimele 11 sezoane.

Campion pentru prima oară în 2015, Tempestini a ratat titlul doar o singură dată, în 2017, când trofeul i-a revenit colegului său de la Napoca Rally Academy, Bogdan Marișca. Anul trecut, el l-a depășit pe legendarul Titi Aur, devenind pilotul cu cele mai multe titluri din istoria raliurilor românești.

„Îmi plac probele de la Vâlcea și sunt nerăbdător să luăm startul. Nu fac calcule, vreau doar să rămân concentrat pe ceea ce am de făcut”, a declarat Tempestini înaintea competiției.

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Ajuns la a doua ediție, Raliul Vâlcii propune 13 probe speciale desfășurate pe o distanță totală de 129 de kilometri. Evenimentul începe vineri și se va încheia sâmbătă seară, cu spectaculoasa superspecială din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea.