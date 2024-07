Sub semnătura Lenei Smirnova, jurnalistă specializată în natație, sursa citată scrie despre seara în care David Popovici a devenit primul bărbat campion olimpic în probele de înot din România, făcându-i totodată un amplu portret învingătorului de luni seara.

„Popovici și-a permis câteva momente de sărbătoare nestăpânită, stropind cu apă după ce și-a văzut numele în fruntea tabelului de pe tabela de marcaj după proba de 200 m liber masculin de la Paris La Defense Arena. Sărbătoarea a fost însă doar un moment. O jumătate de oră mai târziu, Skinny Legend a revenit la sinele lui familiar: gânditor, rezervat și, mai presus de toate, stăpân pe emoțiile sale. S-a încheiat o cursă, dar goana către perfecțiune continuă”, descrie sursa citată felul în care a trăit David momentele de după victorie.

Pe 15 septembrie va împlini 20 de ani și în urmă cu 16 ani a intrat prima oară în bazin, nu pentru a deveni campion olimpic și pentru că un medic ortoped i-a sfătuit pe părinții lui să-l ducă la înot, pentru a corecta scolioza aflată în stadiu incipient. A fost ca o joacă și a rămas la fel chiar și când s-a întâlnit cu Adrian Rădulescu, fost înotător, doctor în performanţă atletică, antrenorul alături de care e deja de 11 ani.

„Absolut nimeni nu este un înotător perfect. Nici eu. Nimeni. Nici Michael Phelps nu este un înotător perfect. El este cel mai medaliat și cel mai bun, obiectiv vorbind, dar toată lumea este departe de a fi perfectă. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să încerci să urmărești perfecțiunea. Și asta aveam în cap și în minte în fiecare zi la antrenament. Încercând doar să mă apropii de ea, dar fiind conștient că nu o pot atinge niciodată”, avea să spună David, proaspăt campion olimpic.

Cum funcționează diferit de alți înotători

Popovici deține o anumită mistică în cercurile de înot. Parțial pentru felul în care înoată, în linii curate și simple, dar mai ales pentru felul în care gândește. „El nu intră în zonă. El trăiește în zonă”, a spus fostul rival al înotătorului la 100 m liber, Bruno Fratus, din Brazilia, despre motivul pentru care Popovici funcționează diferit de alți înotători.

Admirator al filozofiei lui Seneca, românul în vârstă de 19 ani aduce cu el această mentalitate stoică la piscină. Asta înseamnă să nu te ocupi de înfrângeri, dar și să nu sărbătorești prea mult victoriile, chiar și atunci când medaliile de aur olimpice sunt în joc.

„A fost o luptă pură de câini”, a spus Popovici despre cursa de 200 m liber de luni. „Cu toții ne-am luptat până la ultima lovitură cu fiecare atom din corpul nostru. Și astăzi, acesta a fost rezultatul. Ar fi putut fi la fel de ușor invers”, a spus campionul, încercând să nu exagereze după un așa succes.

În plus, chiar ar fi putut să fie invers. Germanul Lukas Maertens, eroul neașteptat al probei de 400 m liber masculin din prima noapte de competiție de înot de la Paris 2024, a condus trei sferturi din cursă, Popovici întorcând la capetele de bazin fie pe a doua, fie pe a treia poziție.

Britanicul Matthew Richards a fost alături de român pe toată durata cursei, în timp ce americanul Luke Hobson a urcat din ultima poziţie pentru a deveni o adevărată ameninţare pentru Popovici pe ultimii 50 de metri. Simțind pericolul, Popovici a dat totul în ultimii 25 de metri pentru a atinge peretele într-un timp câștigător de 1:44.72 . Richards a terminat cu doar 0,02 secunde în urmă, în timp ce Hobson a fost al treilea în 1:44,79.

Cumva fidel stoicismului său, David și-a controlat entuziasmul: „Ar fi trebuit să merg cu o secundă și jumătate mai repede”, a spus el. „Dar așa s-a întâmplat și poate că este în bine. Poate aș fi murit în ultimii 50. Cine știe? Sau poate nu aș fi făcut-o și poate aș fi mers un 1,43. Cine ştie? Nu vom ști niciodată!”

Suișuri și coborâșuri în doar doi ani

Această abordare stoică a funcționat bine pentru Popovici, care a trăit în bazin momente de urcare și cădere, de când a intrat pe scena internațională, în 2022. În acel an, a devenit primul om din aproape jumătate de secol care a câștigat titlurile mondiale atât la 100 m, cât și la 200 m liber masculin.

În schimb, 2023 a fost ceea ce Popovici a numit „an de tranziție”. Lucrurile au devenit copleșitoare pentru vedeta adolescentă și nu a împlinit așteptările celor care-l vedeau deja imbatabil: n-a luat nicio medalie la Mondialele de la Fukuoka și a obținut doar un bronz la Europenele în bazin scurt de la Otopeni.

Puțin peste jumătate de an mai târziu, a revenit și a cucerit aurul olimpic.

„Și eu încerc să fac același lucru!”

„Este un concurent fantastic”, a spus medaliatul cu argint Richards despre Popovici. „A făcut ceva ce nu cred că a făcut cineva în sport de mult timp. Încearcă lucruri diferite. Învață din toate acestea. Nu câștigă întotdeauna, dar nu despre asta este vorba. Este despre a învăța și a merge înainte și eu încerc să fac același lucru”.

„Noi, sportivii, știm cât de mult am muncit pentru a ajunge aici și tot sacrificiul, toată transpirația, tot sângele, metaforic vorbind”, a spus Popovici despre realitatea din spatele curselor mari. „Camerele, publicul văd doar gloria, medaliile strălucitoare, finișurile puternice și cursele, dar ne antrenăm ori de câte ori suntem răciți, ne antrenăm ori de câte ori avem două sau trei ore de somn, pentru că nu am putut dormi pentru că eram stresați din cauza Jocurilor Olimpice, poate. Sunt atât de multe sacrificii care trec neobservate, dar noi le știm!”

Și poate că gândurile la aceste sacrificii l-au silit pe Popovici, deși pentru scurt timp, să-și arate emoțiile în piscină.

Lovind apa cu brațul, primul înotător român care a câștigat o medalie de aur olimpică a recunoscut cât de mult a însemnat asta pentru țara sa și pentru el însuși. „Este un eveniment istoric”, a spus Popovici. „Și, bineînțeles, sunt foarte fericit că am putut să o fac cu țara stând în spatele meu și alături de mine. Dar, la sfârșitul zilei, am reușit asta pentru că am făcut-o pentru mine. Am făcut-o pentru copilul din mine care a vrut mereu să facă asta. Am făcut-o pentru prietenii și familia mea, pentru echipa apropiată pe care o am lângă mine și am făcut-o și pentru țară. Și sunt foarte recunoscător pentru asta. E frumos!”

David Popovici, care a adus prima medalie României la JO 2024, va mai evolua la Paris şi în proba de 100 m liber, ale cărei serii sunt programate marţi (12:15), când vor avea loc şi semifinalele (21:30).

