Românca a dominat categoric meciul, începând cu un game alb, urmat de un game maraton pe serviciul britanicei de origine română, câștigat cu ajutorul celei de-a șasea mingi de break. Primul set a fost adjudecat în doar 30 de minute, cu un clar 6-0.

Setul secund a debutat la fel de convingător pentru Cîrstea, care a câștigat din nou un game alb și a realizat un break rapid.

După un moment de ezitare, în care Emma Răducanu a revenit la 2-2 și a cerut un time-out medical, Cîrstea a preluat din nou controlul. Românca a încheiat partida cu un nou break, asigurându-și trofeul în fața unei adversare care juca pentru prima dată într-o finală de circuit WTA.

„Este un moment special pentru mine, mai ales că este ultimul meu sezon competițional. Să câștig acasă, în fața unui public extraordinar, înseamnă enorm”, a declarat Cîrstea pentru News.ro la finalul meciului.

Acesta este al patrulea titlu WTA la simplu din cariera sa, după cele obținute la Tașkent în 2008, Istanbul în 2021 și Cleveland în 2025. Cîrstea urmează să se retragă din tenis la finalul acestui sezon, lăsând în urmă un parcurs impresionant pe terenurile de tenis.

