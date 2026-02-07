Finala Transylvania Open 2026 are loc sâmbătă, 7 februarie, începând cu ora 17.00, la Cluj-Napoca, unde Cîrstea o va înfrunta pe Emma Răducanu (23 de ani, locul 30 WTA), principala favorită a turneului.

Meciul de tenis va fi transmis de Eurosport, și de Pro Arena și Voyo, de la 16.30.

Emma Răducanu, britanica cu rădăcini românești, a trecut în semifinale de Oleksandra Oliynykova (25 de ani, locul 91 WTA) cu scorul 7-5, 3-6, 6-3.

Aceasta va fi cea de-a opta finală WTA din cariera lui Cîrstea, ultima având loc în 2025 la Cleveland, unde a învins-o pe Li Ann cu 6-4, 6-2.

Mai mult, finala de astăzi marchează o premieră pentru Sorana Cîrstea, fiind prima dată când ajunge în ultimul act al unui turneu WTA organizat în România.

„După cum vedeți după zâmbetul meu, este una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Sunt atât de bucuroasă să ajung în finala Transylvania Open, a fost visul meu. Va fi un meci grozav, o finală de vis pentru acest turneu. Știu că o să fie foarte greu, dar o să mă bucur de meci. O să joc cu zâmbetul pe buze și o să las deoparte orice fel de emoții”, a spus Sorana Cîrstea, pentru Pro Arena.

Cîrstea a avut un parcurs impresionant la acest turneu. În primul tur, a trecut de Kamilla Rakhimova (24 de ani, locul 93 WTA) cu 6-4, 6-4. În turul doi, a învins-o categoric pe Tamara Zidansek (28 de ani, locul 153 WTA) cu 6-1, 6-0, iar în sferturi a reușit să o elimine pe Anastasia Potapova (24 de ani, locul 58 WTA) cu 7-5, 6-4.

„Mi-am dorit atât de mult această săptămână și, jucând pentru ultima dată la Cluj, mi-am dorit să stau în turneu până în ultima zi. N-am cuvinte să vă mulțumesc pentru ce m-ați făcut să trăiesc în această săptămână. Voi fi mereu recunoscătoare!”, a mai spus Sorana Cîrstea, care a subliniat că Transylvania Open este „cel mai bine organizat turneu de 250 de puncte din lume”.

La sfârșitul anului trecut, Sorana Cîrstea, una dintre cele mai îndrăgite jucătoare de tenis din România, a anunțat că 2026 va marca ultimul său an pe circuitul profesionist.

