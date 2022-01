Românca a trecut de Pavliucenkova în trei seturi, cu scorul de 6-3, 2-6, 6-2, la capătul unei partide spectaculoase, în care Sorana a impus ritmul, și care a durat o oră și 42 de minute.

The smile says it all ?



?? @sorana_cirstea knocks out the 10th seed in Anastasia Pavlyuchenkova 6-3 2-6 6-2 to advance to the fourth round at the #AusOpen for the second time. #A02022 pic.twitter.com/tvHWznYDal