Sorin Cârțu și Aurică Beldeanu, devastați de moartea lui Nicolae Tilihoi: ”Spunea că dacă trece iarna asta, va mai trăi un an!”

Fostul mare fotbalist al Craiovei, Nicolae Tilihoi, s-a stins din viață duminică dimineață, răpus de o boală icurabilă.

Nicolae Tilihoi făcea tratament de mai bine de trei ani, dar, din păcate, duminică dimineață, a pierdut lupta cu boala. ”Mi-e foarte greu să vorbesc. Sunt răvășit! Am vorbit cu el și îmi spunea că, dacă va trece iarna aceasta, va mai trăi un an. Vestea am primit-o în această dimineață”, a mărturisit Sorin Cârțu la Digi Sport.

La rândul său, Aurică Beldeanu, un alt coleg al lui Tilihoi din echipa de aur a Craiovei, a spus: “A tras de el săracul cât a putut, dar n-a mai putut. Asat este viața. Negrilă m-a informat pe mine. Trăgea de această boală de trei ani. Acum vreo trei zile l-am sunat și nu mi-a răspuns. Mi-am dat seama că este ceva în neregulă. Era un băiat de toată ispava. Pentru el nu existau cuvintele ”nu se poate”. Am venit împreună la Craiova, în 1976, când era Teașcă antrenor. Dumezeu să-l ierte”

Nicolae Tilihoi a jucat 11 ani la Universitatea Craiova

Nicolae Tilihoi a evoluat la Universitatea Craiova mai bine de 11 ani, în perioada 1976-1987. Era titular în centrul defensivei oltene, care îi mai cuprindea pe Negrilă, Ștefănescu și Ungureanu.

Cu Universitatea Craiocva, NicoleA cucerit două trofee de campion și patru cupe ale României. În Divizia A a evoluat în 294 de partide, marcând de 7 ori. Are 36 de apariții în cupele europene și 10 în tricoul naționalei.