Spania – România, în Rugby Europe International Championship. Meciul se dispută duminică, de la ora 13:45 (ora României), pe stadionul Central Field Universidad Complutense de Madrid.

Stelian Burcea, jucătorul de linia a treia a naţionalei de rugby a României, cel care poartă banderola de căpitan atunci când titularul Mihai Macovei lipseşte, spune că partida de duminică, împotriva Spaniei, din REIC 2018, este decisivă în privinţa calificării ”Stejarilor” la CM 2019 din Japonia.

”Am avut două zile foarte bune de recuperare, am făcut şi mişcare în sală. Am început săptămâna foarte bine, ne pregătim intens, suntem foarte concentraţi pe acest meci. La antrenamente ne simţim foarte bine, am avut un antrenament foarte reuşit de grămezi, cu siguranţă vom duce aceste grămezi în meciul de duminică. Meciul este cu o miză aparte, jucăm calificarea la Mondiale şi de aceea suntem foarte concentraţi şi conştienţi de importanţa partidei”, a spus Burcea, într-o declaraţie acordată site-ului FRR.

”Stejarii” se află în capitala Spaniei, unde pregătesc meciul cu ibericii.



După confruntarea cu Spania, tricolorii vor mai avea de disputat trei partide, contra Rusiei (3 martie, Cluj), Belgiei (10 martie, Buzău) şi Georgiei (18 martie, Tbilisi).

România a câştigat primul meci din REIC 2018, învingând sâmbătă Germania, pe Cluj Arena, cu 85-6, în timp ce Spania a câştigat, în deplasare, cu Rusia, scor 20-13.

În meciul de anul trecut, de la Bucureşti, ”Stejarii” s-au impus în faţa „Leilor” cu 13-3.

În clasamentul mondial, România este pe locul 15, iar Spania pe 19.

România ocupă în acest moment primul loc în REIC şi, dacă îşi va păstra postura de lider sau se va clasa pe locul secund, după Georgia (deja calificată), va avea asigurat locul în Grupa A de la CM 2019, grupă în care se regăsesc deja Irlanda, Scoţia şi Japonia.



”Stejarii” vor mai avea însă alte două posibilităţi de calificare la CM 2019: dacă se clasează după echipa calificată direct şi se impun în barajul cu ocupanta locului 3 în Pacific Tri-Nations (Samoa) sau dacă se impun în turneul de recalificare, la care vor mai participa o echipă din America, una din Africa şi una din Asia/Oceania. În ultimul caz, însă, România ar fi repartizată în Grupa B, alături de actuala campioană a lumii, Noua Zeelandă, şi de Africa de Sud, medaliată cu bronz la ediţia precedentă a Cupei Mondiale.