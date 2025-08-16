Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Bucureștiului, a oferit detalii importante despre acest proiect într-un interviu acordat GSP Live. El a subliniat sprijinul autorităților locale pentru realizarea acestui obiectiv sportiv.

O veste bună pentru suporterii dinamoviști este că autorizația pentru demolarea vechiului stadion a fost deja emisă. Bujduveanu a declarat: „Am informații și despre stadion. Am vorbit cu edilul sectorului 2, Rareș Hopincă. Este emisă autorizația pentru demolare. O veste bună.”

În ceea ce privește autorizația de construire, primarul a explicat că mai sunt câțiva pași de parcurs: „Va trebui să devieze o țeavă de apă și canal de la Apa Nova și apoi se va emite autorizația de construire. Autorizarea cade în sarcina sectorului 2.”

Bujduveanu a asigurat că proiectul are tot suportul necesar din partea autorităților locale: „Din partea noastră au tot suportul. Nu sunt primii. Gândiți-vă și la Rapid, și la Ghencea. Toate s-au făcut pe vechile amplasamente. S-au extins. Legislația le permite.”

Un aspect important al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii de transport din zonă. Primarul a anunțat: „În primul rând, vreau să-i anunț pe toți dinamoviștii că vom face o stație de tramvai care să poarte numele „Dinamo”.”

Recomandări Alexandra Manda, românca admisă pentru master la una dintre cele mai importante academii de film din America: „Doar 12 studenți au intrat”

Pentru a gestiona traficul din zonă, Bujduveanu a menționat posibilitatea construirii unei parcări supraterane: „Soluția reală acolo, lângă Dinamo, ar fi ca un vechi proiect al administrației, cel cu parcajul suprateran de la autobaza Floreasca, să fie reînviat, și se poate realiza un parcaj cu cel puțin 500 de locuri.”

Primarul a subliniat importanța utilizării transportului în comun pentru evenimentele sportive: „Nu-s de ajuns, evident, pentru ce este necesar la un eveniment de asemenea anvergură, dar încurajăm ca la evenimentele sportive bucureștenii să folosească transportul în comun.”

Bujduveanu a recunoscut importanța acestor evenimente pentru oraș: „Suntem conștienți de beneficiile pe care aceste evenimente le aduc municipalității și de aceea oferim tot suportul.”

Primarul a abordat și problema infrastructurii sportive în alte zone ale capitalei: „Sudul este văduvit. Noroc cu sectorul 4, că a făcut Berceni Arena, dar trebuie investit și în infrastructură sportivă pentru sporturi care nu sunt pe gheață, la nivel de sud. Acolo este o problemă foarte mare.”

Bujduveanu a menționat și problemele legate de conexiunea drumurilor: „N-avem nici conexiunea drumurilor pe inelul median și de aceea se face acel blocaj la jumătatea Bucureștiului când sunt evenimente sportive. Pentru că nu avem alternative pe sud.”