Șumudică l-a lăsat în pace pe Dică, dar și-a găsit altă "victimă": Miriuță! "Cum să fie pe locul 7 cu lotul ăsta?!".

Colericul antrenor care este pe locul 4 în campionatul Turciei cu Kayserispor, și-a făcut un obicei din a-i critica pe colegii de breaslă. Toată toamna l-a ironizat sau l-a „tăvălit” pe Nicolae Dică, dar acum a trecut la Vasile Miriuță și, cu atingere indirectă, la selecționerul Contra.

„Dacă voiam să fiu la Dinamo, eram la Dinamo. Doar semnătura mea a lipsit în momentul respectiv. Am decis să rămân la Astra și am ajuns în cupele europene.

Dinamo e un brand, în locul lui Niculescu mâine aș merge acolo. Ce să mai piardă Claudiu Niculescu? M-aș duce acolo imediat. Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar Dinamo are un prim «11» cu care poate ținti play-off-ul”, a declarat Șumudică la Digi Sport.

Șumudică l-a lăsat în pace pe Dică, dar și-a găsit altă ”victimă”: Miriuță. „Au jucători ce nu pot fi în a doua parte a clasamentului”

„Cei de acolo au un Nedelcearu, un Penedo, un Hanca, un Rivaldinho, un Bokila, un Anton, jucători ce nu pot fi în a doua parte a clasamentului. Mie mi-a plăcut de fundașul central Mihai Popescu, nu știu de ce l-au dat la Voluntari”, a adăugat Șumudică.

„Sunt lipsit de modestie, dar am avut și puțin noroc până acum. Am câștigat grupul foarte repede. Mi-am făcut prieteni, jucătorii joacă și cu sufletul și pentru bani. Sunt niște condiții extraordinare. În plus, e un avantaj pentru jucători că nu există viață de noapte.

Niciodată nu o să arunc cu noroi, nu uit de unde am plecat, dar aici nu îți lipsește absolut nimic”, s-a mai lăudat „turcul” Șumudică.

