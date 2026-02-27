Un 4-0 care nu a lăsat loc de dubii: U Cluj arată a echipă de play-off

Startul de meci i-a aparținut lui Macalou, jucător aflat cândva în vizorul lui Gigi Becali, care a deschis balul cu un șut necruțător cu stângul, plasat impecabil lângă bară (Min 4).

După o scurtă tresărire a oaspeților, anihilată de siguranța lui Gertmonas, Lukic a dus scorul la 2-0 în minutul 27, fructificând cu o execuție înșelătoare centrarea „semnătură” a lui Dan Nistor. Deși tribunele nu au fost arhipline, fanii clujeni prezenți au creat o atmosferă pătimașă, celebrând renașterii echipei lor care pare acum pregătită să atace cu o formă de invidiat faza superioară a campionatului.

Scenariul dorit de Becali și FCSB a căzut. Play-off-ul tot mai departe

Patronul FCSB spera înaintea acestui meci ca U CLUJ să se împiedice în meciul cu Oțelul, caz în care ar fi fost la mâna ei în ultima etapa când joacă acasă cu ardelenii.

Calculele pentru play-off se complică dramatic pentru FCSB, spre deosebire de CFR Cluj și FC Argeș, care rămân stăpâne pe propriul destin.

Calcule pentru play-off: CFR Cluj și FC Argeș sunt la mâna lor

Înaintea acestei runde, 7 echipe se băteau pentru 3 locuri. U Cluj și-a asigurat poziția, iar FC Botoșani și Oțelul, care au pierdut în această rundă, nu mai au șanse. Astfel, au rămas 4 echipe (CFR Cluj, FC Argeș, FCSB și UTA) pe două locuri, potrivit gsp.ro.

Lupta pentru play-off se simplifică pentru CFR Cluj și FC Argeș, ambele echipe fiind la mâna lor: trupa lui Daniel Pancu are nevoie de doar două puncte în duelurile cu Farul și Dinamo pentru a-și securiza locul în top 6, beneficiind de avantajul meciurilor directe în fața FCSB-ului, în timp ce piteștenii se pot califica matematic cu o singură victorie în ultimele două runde, având de asemenea ascendentul rezultatelor directe în fața roș-albaștrilor în cazul unei egalități la 49 de puncte.

U Cluj: Gertmonas – Chinteş, I. Cristea, Coubiş, Chipciu – Drammeh (Murgia 79), Bic (Codrea 78) – Macalou (El Sawy 79), Nistor (Fabry 78), Mendy (Stanojev 69) – Lukic. Antrenor: Eugeniu Cebotaru (Cristiano Bergodi este suspendat)

Oţelul: Dur-Bozoancă – A. Rus, Zivulic, P. Iacob, Conrado – Ciobanu (Kazu 71), Lameira – Bană, Patrick (Neicu 89), Andrezinho (Paz 59) – Debeljuh. Rezerve: I. Popescu, G. Ursu – Chira, Kazu, D. Neicu, C. Neicu, Ne Lopes, Paz, Postelnicu, Sandu, Zhelev. Antrenor: Laszlo Balint

Cartonaşe galbene: / Rus 75, Lameira ‘77

Arbitri: Marcel Bîrsan – Radu Adrian Ghinguleac, Ionuţ Traian Neacşu – Cristian Moldoveanu

