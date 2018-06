Juristul celor de la CSA Steaua e convins că proiectul inițiat vara trecută nu-și va găsi sfârșitul după această contraperformanță. CSA Steaua este singura echipă „de tradiție” care n-a reușit promovarea din primul sezon dintr-o ligă de amatori.

În restu, ASU Poli, UTA Arad, „U” Cluj, Petrolul, Farul, Ceahlăul, Academia Rapid etc au reușit promovări în primul an. Unele s-au mai poticnit, vezi cazul Oțelului, dar numai în al doilea sezon, când au jucat în Liga 3 și au fost aproape de promovare în Liga 2.

CSA Steaua a avut un buget de 150.000 de euro, bani cu care nu se laudă multe formații din Ligile 2 și 3.

Talpan e ferm convins că visul celor de la CSA Steaua nu s-a năruit: „Contestația va fi admisă”

„Sunt foarte convins că din toamnă vom evolua în Liga 3. Asta, în condițiile în care Răzvan Burleanu nu ne-a dat locul în Liga 1, care a fost dat fraudulos celor de la FCSB.

Cât despre contestație, așa este, Voicu, Maftei, Niculae, Vlada și Goge nu au drept de joc, așa că ne-am adresat comisiilor. Contestația va fi admisă, pentru că sunt încălcări grave ale regulamentului”, a spus Florin Talpan la Digi Sport.

„Bocancul de armată cu Talpa-n scandal – ce nu puteți în iarba, vreți la tribunal!”, a fost un banner al galeriei giuleștene afișat la meciul de pe „Arena Națională”.

Jucătorii de la Rapid au râs de inițiativa lui Talpan.

„Puțin îmi pasă de ce face domnul Talpan. Pentru ce face contestație? Am demonstrat că suntem mai buni. Nici celor din galeria Stelei nu cred că le face cinste asta.

El contestă că am fost profesioniști și am venit să jucăm aici. Eu m-am lăsat de fotbal la Liga 1 și am venit să joc fotbal la echipa Rapid. Cred că și ploaia care a căzut astăzi a fost contestată de el. E procesoman”, a declarat Ionuț Voicu la TV Digi Sport.

Jucătorii nu sunt la fel de siguri că proiectul va continua.

„Nu știm nimic despre viitor, vă spun sincer. Nu știu ce se întâmplă la noi la club. Chiar sunt dornic și eu să aflu ce se întâmplă, în acest caz în care nu promovăm. Nu știu nimic nici de contracte, chiar sunt curios să aflu”, a spus atacantul Marius Bâtfoi.

CITEȘTE ȘI:

EXCLUSIV / Interviu cu Mihaela Buzărnescu, “surpriza de la Roland Garros”. Ce cadou își face după turneu