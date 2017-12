Temerarii de pe Atlantic 4 Challenge au fost aruncați în ocean

500

mile

Mesaj de pe 23 decembrie: ”Dragilor, am avut în ultimele ore de toate. După cum v-am spus la ultima noastra intervenție, valurile ajungeau la peste 12m. Ei bine, amplitudinea lor a crescut și mai mult, iar temperatura a scazut tot mai mult. Ieri am trait ceea ce Marius spunea ca nu am experimentat pe mare: o succesiune de valuri puternice au inclinat barca Maria până la 90 de grade, iar pe noi ne-a aruncat în Ocean și am experimentat răsturnarea în ocean. Impactul cu apa rece a fost o experiență extremă ce ne-a făcut mai tari și mai încrezători. Ne-am mai dovedit o data că suntem o echipa puternică! Am redresat barca și ne-am continuat drumul. Astăzi lucrurile au stat mult mai bine. Vremea este de partea noastră, valurile ne sunt favorabile și am înaintat cu foarte bine!”.