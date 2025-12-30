Trei milimetri care au schimbat clasamentul

Motivul descalificării lui Timi Zajc a fost costumul de concurs. Mai exact, partea de jos a costumului era cu doar trei milimetri mai lungă decât permite regulamentul. Un costum mai mare oferă o suprafață mai mare de contact cu aerul, ceea ce poate genera mai multă portanță și, implicit, sărituri mai lungi. Chiar dacă diferența pare infimă, regulile sunt clare.

În urma deciziei, Zajc a pierdut locul al doilea, iar germanul Felix Hoffmann a urcat de pe locul patru pe podium, pe poziția a treia.

Controlorul FIS: „O regulă e regulă”

Decizia a fost explicată de Mathias Hafele, fost săritor cu schiurile și actual controlor de sărituri pentru Federația Internațională de Schi (FIS): „O regulă e regulă. Nu poți face excepții. Noi nu facem excepții”, a declarat acesta. Hafele a precizat că echipamentul lui Zajc trecuse verificarea inițială, însă lucrurile se pot schimba ulterior.

„Costumul i s-a potrivit la prima verificare. Ce fac sportivii cu costumele după aceea, dacă le scot sau le modifică, nu putem controla. Este absolut imposibil”, a mai explicat oficialul.

Cine este Timi Zajc

Timi Zajc este un săritor cu schiurile din Slovenia, născut în anul 2000, care concurează în circuitul internațional organizat de Federația Internațională de Schi (FIS). Este unul dintre sportivii de bază ai echipei naționale a Sloveniei și a obținut de-a lungul carierei mai multe podiumuri în Cupa Mondială la sărituri cu schiurile, fiind cunoscut pentru stilul său agresiv și săriturile lungi.

Zajc a participat la Campionate Mondiale și la Turneul celor Patru Trambuline, și este considerat un sportiv de top al generației sale.

De ce sunt controalele atât de dure

Regulile stricte vin după scandalul de trișare din sezonul trecut. La Campionatele Mondiale de la Trondheim, sportivi norvegieni au fost acuzați că au cusut benzi rigide în costume pentru a le face mai rezistente și mai eficiente aerodinamic. După acel episod, FIS a decis să înăsprească verificările, iar toleranța pentru abateri a devenit aproape zero.

Slovenul nu a făcut scandal după descalificare. Dimpotrivă, a tratat situația cu umor. Pe Instagram, Zajc a scris, făcând referire la etapa următoare de la Garmisch-Partenkirchen: „Hai să întindem puțin costumul, poate atunci totul va fi bine în Ga-Pa”.

Comunitatea săriturilor susține decizia

Decizia dură a fost apreciată de alți sportivi și experți. Markus Eisenbichler, fost săritor și expert Eurosport, a spus că sancțiunea este foarte clară și corectă, respectând regulile stricte.

„Cred că este bine. Transmite un mesaj”, a declarat Eisenbichler.

Competiția de la Oberstdorf a fost câștigată de slovenul Domen Prevc, care a dominat clar concursul, cu sărituri de 141,5 și 140 de metri. El a terminat cu aproximativ 10 metri înaintea următorilor clasați.