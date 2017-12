Tomas Rosicky s-a retras din fotbal: ”Știam că va veni și momentul acesta”

Fostul mare jucător al cluburilor Arsenal sau Borussia Dortmund, Tomas Rosicky, a renunţat la activitatea competiţională. În vârstă de 37 de ani, Rosicky a evoluat în ultimul sezon pentru Sparta Praga, clubul ce l-a lansat în fotbalul mare.

Mijlocaşul cu 247 de partide disputate în tricoul celor de la Arsenal, acolo unde a ajuns în 2006, de la Borussia Dortmund a vorbit, miercuri, despre motivele retragerii, într-o conferinţă de presă.

„Ştiam că va veni şi momentul acesta. Îmi era din ce în ce mai greu să ma pregătesc. Mintea mea ar fi vrut să mă lase să joc în continuare, dar corpul meu refuză. Lucrul acesta era inevitabil. Am avut o carieră frumoasă, mi-a plăcut ceea ce am făcut şi, cu siguranţă, aş face acealşi lucru dacă ar trebui să o iau de la capăt.” a spus Rosicky, citat de Mediafax.

Tomas Rosicky a debutat la Sparta Praga

Tomas Rosicky a debutat la juniorii echipei Sparta Praga în 1997 şi a înscris 23 de goluri în 105 meciuri disputate pentru echipa naţională a Cehiei.

”Aş vrea să le mulţumesc celor de la Sparta pentru ca m-au crescut. Aici am făcut primul primul pas în cariera mea şi am ajuns la două cluburi mari din Europa tocmai pentru că am primit o educaţie fantastică la Praga. Şi mai vreau să le mulţumesc pentru că mi-au permis să-mi iau rămas bun de la fotbal în locul pe care-l iubesc cel mai mult.” a mai spus Rosicky.

