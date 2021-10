Din informaţiile primite de la un pasager din avion, cei trei fotbaliști au înjurat şi în duty free, dar şi în avionul care venea de la Viena.

„O însoţitoare de zbor, româncă, care şi ea a fost abuzată de Cîmpanu şi Baiaram, a venit spăsită şi și-a cerut scuze în numele companiei pentru zborul cu probleme. Atenţie! Stewardesa era vizibil afectată de tot şi a încercat să îndulcească dimineaţa. Ieşind din avion, se vedea clar după cantitatea de mizerie lăsată în urmă, unde începea şi unde se termina delegaţia României la fotbal U21″, a povestit pasagerul pentru DigiSport.

„Am vorbit cu Baiaram şi cu Cîmpanu, au spus că s-a exagerat, au fost mici probleme. Zborul a fost lung, cu tranzit de şase ore în aeroport. Nu sunt copii, sunt adolescenţi, nu e bine ce au făcut, pentru că reprezintă echipa naţională. Cred că suntem destul de sensibili în perioada asta. Îmi cer scuze faţă de domnul respectiv şi faţă de soţia lui. Cred că Baiaram şi Cîmpanu au înţeles şi vom încerca să prevenim lucrurile astea”, a declarat selecționerul Florin Bratu, la emisiunea Fotbal Club, de la DigiSport.

Ei nu au spus că nu s-au înjurat. S-au înjurat între ei, nu pe domnul. Asta nu am cum să controlez, noi nu am fost cu charter ca să stea unii lângă alții, ei stau pe unde au loc. Cert e că am vorbit, sper că au înțeles, e normal să le dăm avertisment.

