Jocul mexican care sfidează timpul și istoria

Iar ulama, un joc de echipă vechi de 3.400 de ani, este una dintre cele mai vechi tradiții sportive din lume. Pe coasta Pacificului din Mexic, pe un teren prăfuit din satul Los Llanitos din statul Sinaloa, cinci verișori cu vârste între 8 și 13 ani se pregătesc să joace acest joc străvechi.

Aceștia își dau jos încălțămintea, își strâng părul și își pun fajado-urile, o ținută tradițională pre-hispanică formată dintr-un brâu și o centură din piele, relatează Associated Press (AP).

Cu o minge de cauciuc grea de 3,2 kilograme, de șapte ori mai grea decât o minge de fotbal, copiii încep meciul. Regula principală a jocului e că mingea poate fi atinsă doar cu șoldurile.

Originile sacre ale jocului

Jocul, cu origini în civilizațiile pre-hispanice precum olmecii și mayașii, a fost aproape distrus în perioada cuceririi spaniole. Totuși, el a supraviețuit în zonele izolate din nord-vestul Mexicului, iar în ultimele decenii a cunoscut o renaștere.

Povestea ulama își are rădăcinile în Popol Vuh, cartea sacră a mayașilor, care descrie crearea lumii printr-un joc simbolic între lumină și întuneric ce a stabilit echilibrul dintre viață și moarte. Înaintea mayașilor, olmecii, una dintre cele mai vechi civilizații mezoamericane, practicau deja acest joc simbolic.

Aproape 2.000 de terenuri de joc au fost descoperite de-a lungul Americii Centrale și de Nord, din Nicaragua până în Arizona, iar mingile de cauciuc de mii de ani descoperite în Mexic vorbesc despre longevitatea acestei tradiții.

Jocul avea semnificații multiple: de la ceremonii legate de fertilitate sau război până la acte politice și sacrificii umane. Deși există dovezi că în unele regiuni pierzătorii erau decapitați, arheologul Carlos Navarrete explică faptul că aceste practici erau rare și limitate în timp și spațiu. În general, ulama era un spectacol social, unde se adunau mulțimi pentru divertisment și pariuri.

După sosirea conchistadorilor spanioli conduși de Hernán Cortés, care au fost inițial impresionați de jocul prezentat de împăratul aztec Moctezuma, ulama a fost interzis. Spaniolii au distrus terenurile de joc și au considerat tradiția ca fiind o amenințare la adresa creștinismului.

„Pentru Biserica Catolică, mingea era diavolul în carne și oase”, explică Emilie Carreón, cercetătoare la Universitatea Națională Autonomă din Mexic (UNAM) și director al unui proiect dedicat studierii și practicării ulama. Carreón subliniază importanța păstrării autenticității acestui sport, care este o parte esențială a identității culturale mexicane.

Renașterea jocului ulama

Cu toate acestea, jocul a supraviețuit pe coasta de nord-vest a Pacificului mexican, unde misionarii iezuiți au fost mai permisivi, lăsând ulama să fie practicat în timpul festivalurilor religioase.

Un moment de cotitură pentru renașterea ulama a fost deschiderea Jocurilor Olimpice din Mexico City, în 1968. Spectatorii au privit fascinați cum un grup de bărbați jucau cu mingea de cauciuc în cadrul unei demonstrații. De atunci, interesul academic pentru acest sport a crescut, fiind inițiate diverse proiecte pentru păstrarea și promovarea lui.

Familia care păstrează jocul ulama viu

Familia Osuna, din Los Llanitos, este printre cei care păstrează vie această tradiție. Luis Aurelio Osuna, în vârstă de 30 de ani, a moștenit pasiunea pentru ulama de la tatăl său, Aurelio Osuna.

„Trebuie să găsim o cale de a-i ține ocupați cu lucruri bune”, spune Luis pentru AP, referindu-se la copiii săi, pe care îi învață regulile complicate ale jocului, alături de mama sa, María Herrera.

În trecut, meciurile de ulama erau evenimente grandioase, organizate cu ocazia sărbătorilor religioase și puteau dura chiar o săptămână întreagă. Astăzi, însă, jocul supraviețuiește cu greu, în principal din cauza scăderii interesului și a dificultății de a obține mingi de cauciuc, care sunt încă realizate manual, folosind tehnici străvechi, în munții Sinaloa.

La Los Llanitos, viitorul ulama pare sigur în mâinile micuțului Kiki, de doar opt ani, care visează să conducă într-o zi propria echipă.

„Voi continua să joc până când îmi voi îndeplini visul”, spune el, ținând în mână mingea prețioasă, moștenită de generații.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Libertateapentrufemei.ro
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
Avantaje.ro
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Rezultatele Loto 6/49 din 10 mai 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:31
Rezultatele Loto 6/49 din 10 mai 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Explozie de flori și fructe exotice la Agronomie. Cât au plătit oamenii pentru „Mâna lui Buddha” „Banana Nordului” și smochinul mov
Reportaj
Știri România 18:00
Explozie de flori și fructe exotice la Agronomie. Cât au plătit oamenii pentru „Mâna lui Buddha” „Banana Nordului” și smochinul mov
Parteneri
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Adevarul.ro
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Marius Șumudică, atac nuclear: ”Gâlcă a pierdut vestiarul din momentul numirii! Insuccesul meu de la Rapid, de anul trecut, este performanța erei Dan Șucu!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică, atac nuclear: ”Gâlcă a pierdut vestiarul din momentul numirii! Insuccesul meu de la Rapid, de anul trecut, este performanța erei Dan Șucu!”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

George Burcea, postare controversată în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea. Imaginea care a stârnit reacții
Stiri Mondene 19:18
George Burcea, postare controversată în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea. Imaginea care a stârnit reacții
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Stiri Mondene 18:39
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Parteneri
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
TVMania.ro
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
ObservatorNews.ro
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Mediafax.ro
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Mediafax.ro
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism
KanalD.ro
Clipe dramatice într-o intersecţie din Bihor. O adolescentă de 17 ani pe motocicletă a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a ciocnit violent cu un autoturism

Politic

Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Politică 18:23
Câteva mii de invitați, inclusiv politicieni, au celebrat Ziua Regalității de 10 Mai printr-un Garden Party la Palatul Elisabeta | VIDEO
Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
Politică 15:08
Ludovic Orban știe cum depășește România criza politică: Ilie Bolojan și coaliția care „va trece în Parlament ca prin brânză”
Parteneri
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
ZiaruldeIasi.ro
De ce ajung trenurile să meargă tot mai încet: șapte ani pentru un studiu de fezabilitate! În cauză: 9 poduri și 12 podețe de pe raza Regionalei CFR Iași
Rapid i-a oprit renta viageră lui Rică Răducanu! “Aveam 1.500 lei, mi i-au tăiat și p-ăia! Asta e singura mea dorință pe care o mai am…”
Fanatik.ro
Rapid i-a oprit renta viageră lui Rică Răducanu! “Aveam 1.500 lei, mi i-au tăiat și p-ăia! Asta e singura mea dorință pe care o mai am…”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea