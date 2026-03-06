Fanii Formula 1 din România pot avea acum un card inspirat de McLaren: Banca Transilvania și Mastercard aduc mai aproape de pasionații de motorsport universul Formula 1 prin lansarea cardului fizic Mastercard McLaren Gold, realizat în parteneriat cu McLaren Mastercard Formula 1 Team

Cardul, disponibil în euro, are un design inspirat din lumea performanței și a vitezei și este gândit special pentru fanii echipei britanice și ai Marelui Circ.

Lansarea vine într-un moment în care Banca Transilvania își extinde prezența în universul motorsportului. Săptămâna trecută, banca a anunțat că, în 2026, va fi prezentă la două etape europene importante din calendarul Formula 1: Marele Premiu al Austriei, la Spielberg (26-28 iunie 2026) și cel al Ungariei, la Hungaroring (24-26 iulie 2026).

Inițiativa face parte dintr-un proiect început în iulie 2025, când Banca Transilvania și Mastercard au lansat primele carduri digitale din lume realizate în parteneriat cu o echipă de Formula 1, disponibile exclusiv în aplicația BT Pay.

Noul card fizic completează această experiență și vine cu beneficii dedicate pasionaților de F1.

Printre acestea se numără cashback în weekendurile cu curse, dar și beneficii premium precum acces în lounge-uri aeroportuare, asigurare de călătorie și protecție pentru cumpărăturile online.

În plus, clienții care își emit cardul în perioada 5 martie – 5 aprilie pot câștiga o experiență specială la Silverstone 2026.

Premiul include o tură pe circuit într-un McLaren Automotive Supercar, în calitate de copilot al unui pilot profesionist, precum și participarea din tribune la Marele Premiu al Marii Britanii, care se va desfășura, ca în fiecare an, la Silverstone, în weekend-ul de curse 3-5 iulie 2026.

Prin această inițiativă, Banca Transilvania își propune să transforme relația cu clienții într-o experiență care depășește zona financiară și aduce mai aproape pasiunea pentru sport și performanță.

Foto: Banca Transilvania