Nabil a fost protagonistul unui filmuleţ din zona devastată de cutremurul de 7,8 grade care a lovit Turcia și Siria. Salvat de pompieri de sub dărâmături, el a spus că dorinţa lui este să îl cunoască pe starul portughez Cristiano Ronaldo, 36 de ani.

Visul i-a fost îndeplinit. Vineri, 3 martie, el a fost prezent la meciul Al Nassr – Al Batin, câştigat cu scorul de 3-1 de echipa vedetei lusitane. Întâlnirea a avut loc după joc.

Nabil l-a îmbrăţişat încântat pe CR7 şi i-a spus că îl iubeşte. Apoi i-a imitat gesturile bucuriei de după fiecare gol marcat.

„Când l-am văzut pe Ronaldo, am crezut că este un vis din care nu doream să mă mai trezesc. Mi-aș dori ca toată lumea să-l cunoască. Este o persoană foarte drăguță”, a spus Nabil.

