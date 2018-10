Un fotbalist român s-a bătut într-o discotecă din Italia. ”S-au luat de iubitele noastre”

Simone Calvano (25 de ani, azi la Verona în Serie B), Federico Angiulli (26 de ani, Catania/ Serie C), Otin Hector Lafuente (22 de ani, jucător în liga a treia spaniolă), Raffaele Nole (34 de ani, Pro Piacenza, Serie C), Jacopo Manconi (24 ani, Novara/ Serie C), Marco Guidone (27 de ani, Padova/ Serie B) și Vasile Mogoș (25 ani la Cremonese, Serie B) sunt acuzați că l-au bătut pe un individ de 22 de ani din San Martino, provocându-i răni care au necesitat două luni de spitalizare.

Informația a fost furnizat de Gazzetta di Reggio. La momentul faptelor din localul Sali e Tabacchi, care datează din urmă doi ani și jumătate, în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2016, jucătorii evoluau la Reggiana.

Potrivit acuzațiilor procurorului Stefano Pigozzi, Calvano și colegii lui l-ar fi lovit de mai multe ori din spate pe tânărul de 22 de ani care s-a prăbușit pe scările pubului. Raffaele Nole i-ar fi spus victimei: „Te voi împușca în gură”.

Între cei implicați se află și fundașul dreapta de origine română Vasile Mogoș. El și colegii lui s-au apărat spunând că grupul celui agresat s-a luat de prietenele fotbaliștilor și că, în învălmășeala creată, ei au făcut doar să-și apere iubitele.

Vasile Mogoș, fotbalistul născut în Vaslui, dar plecat din țară, cu familia, când avea patru ani, s-a format la Asti, apoi a jucat la Real Vicenza, Delta Rovigo, Lumezzane şi Reggiana, toate din Serie C, înainte de a face pasul în Serie B, la Ascoli (50 de meciuri, un gol, a contribuit la salvarea de la retrogradare), de la care a ajuns la Cremonese (8 meciuri, 2 goluri în acest sezon).

La un moment dat, Mogoș, 1,89 metri și 86 kg, semnase cu Teramo, dar și-a reziliat contractul: formația a fost retrogradată în cea de-a patra divizie, după ce au trucat meciul cu Savona pentru a obține promovarea în Serie B.