Purtând o mască în culorile steagului palestinian şi un tricou cu sloganul „Stop bombardării Palestinei” pe piept și „Free Palestina”, pe spate, tânărul activist a intrat în fugă pe terenul giganticului stadion de 132.000 de locuri din Ahmedabad.

El a fost escortat în afara terenului de ofiţerii de securitate, iar meciul dintre India şi Australia a fost reluat rapid.

Potrivit poliției, tânărul a fost arestat.

#WATCH | Gujarat: The man who entered the field during the India vs Australia Final match, brought to the Chandkheda Police Station in Ahmedabad pic.twitter.com/pm9AMyhsSi