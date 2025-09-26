În debutul meciului, Cicâldău de la Craiova (min. 5) și Sivis de la Dinamo (min. 9) au ratat ocazii importante. Oaspeții au deschis scorul în minutul 16 prin Musi, după ce Perica a trimis în bară. Universitatea Craiova a egalat rapid, în minutul 20, prin Samuel Teles, servit de Baiaram. Până la pauză, o mare șansă a avut-o Al-Hamlawi de la Craiova (min. 30), care a trimis puțin pe lângă poartă.

Craiova, antrenată de Mirel Rădoi, a trecut în avantaj în minutul 50, prin golul lui Badelj, după un corner executat de Cicâldău. În minutul 65, gazdele au rămas în inferioritate numerică, Bancu fiind eliminat după un conflict cu Armstrong. Dinamo a ratat egalarea prin Armstrong (min. 69), dar a reușit să înscrie în minutul 90, prin Alexandru Pop, servit de același Armstrong.

Universitatea Craiova: Isenko – Ad. Rus, Screciu, Badelj – M. Rădulescu, Samuel Teles, T. Băluţă, Cicâldău (Mekvabishvili 74), Bancu – Al Hamlawi (Nsimba 75), Baiaram (Fl. Ştefan 70). Antrenor: Mirel Rădoi

Dinamo: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Al. Pop 74) – Kyriakou (A. Soro 80), I. Mărginean (Milanov 57), C. Cîrjan – Al. Musi (Carafea 80), Perica (D. Armstrong 57), Karamoko. Antrenor: Zeljko Kopic

Oltenii rămân lideri, cu 24 de puncte, două mai multe decât echipa de pe locul al doilea, FC Argeş. Dinamo e pe locul trei, cu 20 de puncte.