Un moment care a îngrozit mulțimea

Incidentul șocant a avut loc la finalul celei de-a doua coborâri a sportivei, în parcul de zăpadă Livigno din Valtellina. Liu pare să fi făcut o greșeală la a treia figură, ceea ce a dezechilibrat-o. Ulterior, marginea din față a plăcii s-a agățat în zăpadă, aruncând-o pe sportiva chineză înainte într-o poziție nefirească.

Sportiva în vârstă de 33 de ani a aterizat pe gât, cu o forță uriașă, într-un moment care a îngrozit mulțimea.

Medicii s-au grăbit imediat să îi acorde ajutor, în timp ce calificările au fost suspendate. Muzica a fost, de asemenea, oprită în arenă, în timp ce spectatorii priveau totul în liniște.

În cele din urmă, paramedicii au transportat-o pe sportiva chineză pe targă. În total, evenimentul a fost suspendat timp de aproape 10 minute în urma incidentului.

Liu – care a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2018 de la PyeongChang – a încheiat calificările pe locul 14, după ce a obținut un punctaj de 62,75 la prima sa încercare.

Însă aceasta a ratat un loc în finală, deoarece doar primele 12 clasate au mers mai departe în proba de joi.

Vedeta echipei SUA, Chloe Kim, a dominat clasamentul calificărilor miercuri dimineață, obținând un punctaj uriaș de 90,25.

Lindsey Vonn, superstar al schiului mondial, cade tragic pe pârtie

Imagini dramatice de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026! Marea campioană americană Lindsey Vonn, 41 de ani, a suferit o accidentare gravă în timpul probei olimpice de coborâre din Cortina dAmpezzo, pe 8 februarie.

Vedeta a luat startul în ciuda unei rupturi de ligament încrucișat anterior, operată recent, disperată să câștige a doua medalie de aur olimpică. Dar apoi s-a întâmplat ceva teribil. Chiar într-unul dintre primele viraje, după doar 12 secunde pe traseul Olympia delle Tofane, Vonn, poziția a 13-a la start, a pierdut controlul după ce a lovit o denivelare.

Apoi, când era gata de o săritură, și-a prins piciorul de poarta de marcaj și s-a prăbușit la pământ răsucită. În timp ce zăcea, mai mulți paramedici i-au acordat primul ajutor. Țipetele ei puternice s-au auzit la televizor un sfert de oră, până la venirea elicopterului de evacuare. Cursa a fost întreruptă.







