Vedete la deschiderea unui magazin de echipament sportiv: Cristina Neagu, Ana Maria Brânză, Sandra Izabașa sau ”Moartea din Carpați”, colegi cu Stephen Curry ori Andy Murray

Vedete la deschiderea unui magazin de echipament sportiv. Primul magazin Under Armour din Romania se deschide în Băneasa Shopping City pe 2 noiembrie, la ora 19:30!

La evenimentul special de inaugurare participă sportivi celebri: handbalista Cristina Neagu, spadasina Ana Maria Brânză, luptătorul Cătălin Morosanu, fosta gimnastă Sandra Izabașa, fosta atletă Gabi Szabo, actualul director general la CSM București, sau fostul fotbalist stelist Nana Falemi.

Under Armour, fondată în 1996, este un producător de articole sportive american cu sediul în Baltimore. Are reprezentanțe situate în Amsterdam (sediul central european), Austin, Guangzhou, Hong Kong, Houston, Jakarta, Londra, Mexico City, Munchen, New York, Panama City, Paris, Pittsburgh, Portland, San Francisco, São Paulo, Santiago, Seul, Shanghai (sediul central din China) și Toronto.

Under Armor lucrează, printre altele, cu echipe de fotbal american, de baschet și de fotbal, dar și golf. A oferit echipamentul pentru lotul de patinaj viteză al SUA la JO 2014



Emblema firmei, din 2013, este baschetbalistul american Stephen Curry, dublu campion NBA (2015, 2017) cu Golden State Warriors.



De asemenea, scoțianul Andy Murray, fostul nr. 1 în lume, pe 3 azi, dar accidentat, are contract cu Under Armour.

Contracte ale altor sportivi români

COSR – Peak (China)

Simona Halep – Adidas (Germania, se spune că în valoare de 1.000.000 de euro)

FRF – Joma (Spania)

