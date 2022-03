Viața lui Daniel Niculae în Rusia: „A fost un șoc. În prima săptămână am vomitat zilnic”

Daniel Niculae a făcut milioane de suporteri rapidiști fericiți prin golurile sale. Povestea lui „Nico” a început în Militari, acolo unde a crescut, dar niciodată n-a vrut să audă de Steaua.

„N-avea treabă tata cu fotbalul. Cum am ajuns la fotbal? Povestea e mai complicată. Am un naș dinamovist, iar unchiul meu e rapidist. Mergeam la meciuri în Giulești, însă nașul meu, fiind prieten apropiat al lui Dumitru Moraru, m-a dus la Dinamo. Am stat puțin, mai ales că eu mergeam la partidele Rapidului, în Potcoava giuleșteană. Ușor, ușor, m-am mutat. Am avut o carieră frumoasă de care sunt tare mândru. De mic copil mi-am dorit să fiu fotbalist, să fac sport de performanță”, și-a amintit acesta la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.ro.

3,3 milioane de euro de la Auxerre

După cinci ani de poveste în Giulești a decis să facă avere și să plece la Auxerre. În conturile clubului din Giulești au intrat 3,3 milioane de euro, iar viața actualului președinte de la Rapid s-a schimbat radical.

„Franța mi-a schimbat viața. Atât personală, cât și pe cea sportivă. M-aș bucura ca mulți dintre jucătorii tineri care pleacă din România să aleagă Franța chiar dacă este foarte, foarte greu. Te maturizează din toate punctele de vedere. Țin minte o discuție cu Jean Fernandez, antrenorul meu de la Auxerre, care m-a luat la o discuție particulară. Aveam 28 de ani. «Ești un jucător experimentat, dar să nu crezi că le știm pe toate! Fotbalul și viața vin mereu cu lucruri noi». Mereu avem de învățat”, spune Nico.

A refuzat Belgia pentru Rusia

Mai apoi a jucat la Monaco și la Nancy, până când Dan Petrescu a insistat să semneze în Rusia, la Kuban Krasnodar: „Dan Petrescu m-a dorit foarte mult la Kuban Krasnodar. Am discutat două, trei săptămâni zilnic cu Mister și cu Bogdan Mara. M-au convins să mă duc acolo. Am făcut pasul acesta, dar la o seară după asta, după ce-mi dădusem acordul, am primit un telefon de la Mircea Rednic, care mă dorea la Standard Liege”.

Și a refuzat oferta antrenorului care l-a debutat la Rapid, în Liga 1: „Chiar dacă Standard era un club mare din Europa, i-am explicat că sunt un om de cuvânt. Promisesem, dar nu semnasem cu Kuban. Nici nu erau bani mai mulți la Krasnodar. Nu neapărat că m-am păcălit. Am mai declarat că nu regret, chiar dacă-mi pare rău de decizie. Așa a fost să fie”.

Doar că transferul n-a fost cum își imagina. „Două săptămâni am stat în bază la Kuban Krasnodar. Credeți că a fost un șoc? În prima săptămână am vomitat zilnic! Nu eram eu vreun copil crescut la curtea regală, însă a fost o schimbare extrem de bruscă. Am reușit până la urmă să mă adaptez. Totuși, a fost un șoc! Din păcate, Petrescu a plecat după 3-4 etape. S-a schimbat antrenorul, am început să joc din ce în ce mai puțin spre deloc”, a spus Niculae.

Când eram fotbalist, nu-mi plăcea să fiu dus cu zăhărelul de către conducători. Atunci am promis alături de colegii mei că dacă o să ajungem și noi în funcții de conducere, n-o să amăgim fotbaliștii așa cum am fost noi amăgiți în perioada în care evoluam. Am avut probleme când eram fotbalist, dar nu foarte mari. Doar la Rapid, pentru că în străinătate nu se pune problema de așa ceva. Daniel Niculae, fost atacant Rapid:

Noul Giulești se inaugurează sâmbătă

Sâmbătă va fi o zi specială în istoria noului stadion Giulești. Spectacolul inaugurării va începe de la ora 15:00, urmând ca un joc amical de old-boys să se desfăşoare în jurul orei 18:00, iar meciul inaugural va avea loc la ora 20:30, între Rapid și Poli Timișoara.

Clubul a anunţat că soprana Felicia Filip va cânta imnul României la inaugurarea stadionului Giuleşti, iar Mircea Lucescu, Dănuţ Lupu, Viorel Hizo şi Rică Răducanu sunt printre invitaţii de marcă ai clubului.

Vor exista și momente artistice susținute de Andrei Păunescu sau Subcarpați, iar seara se va închide cu spectacol de artificii. Meciul se va disputa cu casa închisă, cele 14.000 de bilete fiind vândute în mai puțin de o zi.

