Ajuns la 50 de ani, Liviu Ciobotariu se poate mândri cu performanța că a luat FC Voluntari de la retrogradare, iar în acest sezon se bate pentru un loc pe podium cu Universitatea Craiova, FC Botoșani sau Farul. Până să ajungă să conducă echipa ilfoveană, „Ciobi” a avut o experiență de un an în Liban, fiind selecționerul echipei naționale de acolo.

„A fost o experiență frumoasă, deși total neașteptată. Eram antrenor la FC Botoșani și nu prea voiam să plec. Mai aveam un an de contract. Dar după un joc pe care l-am câștigat cu Dinamo, 2-1, m-a sunat managerul din zona Golfului și m-a întrebat dacă mă interesează echipa națională a Libanului. A fost o provocare!”, a spus Ciobotariu la „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

Cu patru meciuri oficiale pe banca naționalei, fără să piardă deloc, având două victorii, Ciobotariu spune: „În momentul când fac o alegere, consider că e o nouă provocare și merg. M-am interesat înainte despre ce se întâmpla acolo. În Liban, la început a trebuit să muncesc două luni de dimineață până seara la Federație. A trebuit să învăț jucătorii, pentru că nu cunoșteam multe. Mi-am făcut temele, am fost preocupat. A fost o experiență plăcută, dar și utilă”.

Oamenilor din Liban le-a plăcut filosofia mea și în meciurile oficiale am avut rezultate bune. Am stat un an acolo. Am plecat pentru că problema cea mai mare a fost că țara, în momentul ăla, avea dificultăți economice.

Liviu Ciobotariu, antrenor: