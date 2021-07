Ce a descoperit un fotbalist de națională plecat din Valea Jiului atunci când a ajuns în America

Fotbalul i-a oferit prilejul să-și trăiască la 21 de ani visul copilăriei. Alexandru Mățan a plecat din Valea Jiului când era un țânc și a ajuns fotbalist în Statele Unite ale Americii, în MLS, îndeplinându-și dorința cea mare, aceea de a vedea cu propriii săi ochi cum este „The American Dream”.

foto: Alex Mățan/Facebook

„Eram fascinat de ceea ce vedeam la TV”

Acum, mijlocașul ofensiv de 1,67 de metri va sărbători în premieră prima Zi a Independenței pe tărâmul yankeilor, după ce Columbus Crew a achitat 1,5 milioane de euro Viitorul Constanța pe 8 martie 2021. Practic, trăiește acum ceea ce vedea ca puști la televizor.

În tricoul naționalei mici

„Sincer, când eram copil visam să ajung în Statele Unite ale Americii. Nu mă așteptam s-o fac atât de repede, credeam că pentru început voi sosi ca turist aici. Eram fascinat de ceea ce vedeam la TV, fie în filme, fie în emisiuni. Îmi plăceau orașele și stilul de viață american, ideea de Țara Făgăduinței”, a povestit, direct de peste Ocean, Alex Mățan pentru Libertatea.

„Ospitalieri și amabili”

Columbus Crew, locul 5 în MLS, l-a monitorizat aproape jumătate de an până când a oferit undă verde tranzacției. A ajuns în capitala celui mai populat stat din SUA, Ohio.

În echipamentul echipei de club

„Am 21 de ani, nu sunt foarte umblat prin lume, dar eu am plecat de la 10 ani de acasă, departe de părinți. M-am obișnuit să cresc singur. N-am fost șocat de schimbarea majoră produsă în viața mea, deși sunt la 8.000 de kilometri de casă. Americanii, cel puțin cei cu care m-am intersectat eu, mi se par foarte asemănători cu noi, românii, în privința ospitalității. Oamenii se bagă în seamă cu tine, sunt deschiși, sunt amabili, chit că-ți zic un «Hello» sau «Ce vreme frumoasă». Aceste detalii mă fac să mă simt foarte bine după primele luni în America, vor să te ajute să te integrezi și să dai cel mai bun randament”, s-a destăinuit internaționalul de tineret.

3 locații pe care își dorește să le vadă live

Fotbalistul a revenit din vacanță în SUA și, după stagiul pe care l-a făcut la Marbella cu echipa națională olimpică, a fost titular în meciurile noii sale echipe.

Vrea să-și perfecționeze limba engleză, „acum mă descurc, ceea ce am învățat la școală, plus ce am mai învățat eu”. Programul intens de la Columbus Crew nu i-a permis să vadă prea mult din țara visurilor copilăriei: „Am prins o deplasarea la New York, stăteam vizavi de Downtown-ul de acolo și era fantastic de frumos. Din cauza protocolului COVID-19, nu prea poți să te miști mult. Uite, mi-ar plăcea să văd în America Statuia Libertății, Casa Albă și Cascada Niagara”.

„Prefer să fiu un român care muncește în America”

Mățan a recunoscut că este și el curios cum vor sărbători americanii 4 iulie și Ziua Independenței, mai ales că va avea un program mai lejer, la o zi după meciul cu liderul campionatului, New England Revolution. „Îi apreciez mult pe americani, ca nație, pentru ceea ce au construit în țara lor. Mi-ar plăcea ca și România să aibă aceeași infrastructură, nu cred că ar fi un vis imposibil, mai ales că și noi suntem niște oameni creativi. Eu sunt mândru că sunt român, nu aș fi vrut să mă nasc în America. Prefer să fiu un român care muncește în Statele Unite”.

